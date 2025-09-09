Когда определят лучшее название для первой АЭС в Казахстане
Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев подписал приказ "О создании Комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области", сообщает Zakon.kz.
Об этом 9 сентября 2025 года проинформировали в пресс-службе агентства.
"Конкурсной комиссии: 1) в срок до 19 сентября 2025 года утвердить правила проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области... 2) в срок до 17 октября 2025 года провести конкурс и определить лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области (первая АЭС в РК. – Прим. ред.)", – следует из документа, распространенного во вторник.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
8 сентября 2025 года Алмасадам Саткалиев рассказал, какой подарок ожидает казахстанцев за выбор названия АЭС по результатам конкурса.
