#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Общество

Когда определят лучшее название для первой АЭС в Казахстане

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 16:35 Фото: pixabay
Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев подписал приказ "О создании Комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 сентября 2025 года проинформировали в пресс-службе агентства.

"Конкурсной комиссии: 1) в срок до 19 сентября 2025 года утвердить правила проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области... 2) в срок до 17 октября 2025 года провести конкурс и определить лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области (первая АЭС в РК. – Прим. ред.)", – следует из документа, распространенного во вторник.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 16:35
Саткалиев назвал перспективные площадки для строительства АЭС

8 сентября 2025 года Алмасадам Саткалиев рассказал, какой подарок ожидает казахстанцев за выбор названия АЭС по результатам конкурса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Какие последствия грозят деструктивным пассажирам в Казахстане
Общество
16:43, Сегодня
Какие последствия грозят деструктивным пассажирам в Казахстане
Полиция Алматы назвала проблему, которая "набила оскомину"
Общество
16:11, Сегодня
Полиция Алматы назвала проблему, которая "набила оскомину"
Как изменился рудник "Жомарт" за полгода
Общество
16:00, Сегодня
Как изменился рудник "Жомарт" за полгода
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: