Когда определят лучшее название для первой АЭС в Казахстане

Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев подписал приказ "О создании Комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 сентября 2025 года проинформировали в пресс-службе агентства.

"Конкурсной комиссии: 1) в срок до 19 сентября 2025 года утвердить правила проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области... 2) в срок до 17 октября 2025 года провести конкурс и определить лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области (первая АЭС в РК. – Прим. ред.)", – следует из документа, распространенного во вторник.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

8 сентября 2025 года Алмасадам Саткалиев рассказал, какой подарок ожидает казахстанцев за выбор названия АЭС по результатам конкурса.