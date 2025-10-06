Шерхан Калмурза получил ректорский образовательный грант

18-летний казахстанский вратарь клуба "Кайрат" Шерхан Калмурза, ставший самым популярным футболистом в стране после матча с "Реал Мадридом", 6 октября 2025 года получил ректорский образовательный грант, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы Министерства науки и высшего образования.

Как оказалось, министр Саясат Нурбек во время встречи со студентом Казахской академии спорта и туризма отметил важность развития массового спорта и подчеркнул, что высшее образование играет ключевую роль в формировании будущего поколения.

По словам министра, все спортсмены должны получать качественное образование по международным стандартам.

"Исторический результат, показанный юным вратарем, – яркий пример для всей казахстанской молодежи. Поздравляю его с этим достижением и желаю успехов в предстоящих матчах". Саясат Нурбек

Фото: gov.kz

Поэтому в качестве поддержки и примера для сверстников студенту Шерхану Калмурзе, обучающемуся на платной основе, был вручен ректорский образовательный грант.

Стоит отметить, что это не первый знак внимания к юному голкиперу. К примеру, 1 октября предприниматель Улугбек Шарипов вручил ему ключи от нового Exeed 18.

По итогам исторического матча, который состоялся 30 сентября, "Кайрат" пропустил пять безответных мячей.

Несмотря на поражение алматинской команды, юный голкипер впечатлил болельщиков и специалистов своей игрой.