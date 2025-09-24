#АЭС в Казахстане
Общество

Насколько достоверны данные виртуального вскрытия, рассказали в Минюсте

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 11:58 Фото: akorda.kz
Директор Центра судебных экспертиз Минюста Бакытжан Байтилесов на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) 24 сентября 2025 года высказался о возможностях виртуальной аутопсии (вскрытия), передает корреспондент Zakon.kz.

Бакытжан Байтилесов отметил, что в пилотном режиме работа по виртуальной аутопсии реализуется на базе филиалов Центра судебных экспертиз в Атырау.

"В рамках проекта проведено сравнительное исследование, где результаты традиционного вскрытия были сопоставлены с данными компьютерной томографии. Полученные результаты показали полное совпадение экспертных заключений по ряду случаев смерти. Такой результат имеет принципиальное значение: он демонстрирует, что компьютерная томография может применяться не только как вспомогательный, но и как альтернативный метод судебно-медицинских исследований", – подчеркнул он.

По его словам, виртуальная аутопсия обеспечивает анализ с минимальным вмешательством, сохраняя объективность и достоверность выводов. Это особенно важно в тех случаях, когда проведение традиционного вскрытия затруднено или вызывает социальную чувствительность.

"Работа по пилотному проекту продолжается, в случае дальнейшего положительного результата и закупа соответствующего оборудования центр планирует масштабировать по всей республике", – резюмировал спикер.

26 февраля 2025 года министр юстиции Ерлан Сарсембаев сообщил, что виртуальная аутопсия позволит избежать обязательного вскрытия трупа, что в том числе поможет избежать противоречия с национальными и религиозными традициями.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
