Виртуальное вскрытие хотят внедрить в Казахстане

В Казахстане хотят внедрить виртуальное вскрытие. Процедура будет проводиться с помощью компьютерного сканирования. В Минюсте надеются, что это снизит риски конфликтов между врачами и родными умерших на почве необходимости проведения традиционного вскрытия, сообщает корреспондент Zakon.kz

О планах Минюста по введению виртуального вскрытия стало известно на приеме граждан вице-министром Даниелем Ваисовым. Детали же озвучила заместитель директора Центра судебных экспертиз Минюста Назгуль Иманбаева. По ее словам, виртуальная аутопсия – это компьютерное сканирование трупа человека и иссечение при помощи специальной 3D программы.

"Это неинвазивный метод исследования тела, нет необходимости проводить вскрытие. Данный метод в настоящее время не совсем широко используется, используется для исследования трупов людей, которые умерли не насильственной смертью, а от болезней, например. Наши специалисты ездили в центр судмедэкспертизы Великобритании, там в одном из городов только используется данный метод, он у них проводится на платной основе, то есть пока его еще в широком применении нет. В Минюсте данный вопрос прорабатывается, так как данный метод будет очень полезен, учитывая что в Казахстане такие религиозные убеждения, что постоянно возникают конфликты с родственниками, когда требуется проведение вскрытия", – сообщила она.

Пока данная процедура в Казахстане только изучается, и, следовательно, никак не регламентирована.

"При хорошем раскладе, если мы сейчас изыщем средства, которые необходимы для внедрения данного метода, мы будем надеется, что в будущем году мы попробуем поработать в этой программой", – заявила Назгуль Иманбаева.

Член общественного совета Астаны Даулетхан Есимов, в прошлом глава столичного управления здравоохранения, председатель комитета контроля медфармдеятельности Минздрава, за внедрение такой опции в Казахстане.

"Я, как врач знаю, что у нас в основном казахи, мусульмане, не хотят, чтобы вскрывали трупы родственников, хотят забрать и вот по этому случаю в Талгаре, по разговорам врачей, потому что я как раз таки их делами занимаюсь, этих врачей, они говорят, что родственники хотели забрать труп отца без вскрытия. А есть определенный порядок, чтобы вскрыть труп надо разрешение получить и тем более, если человек был трудоспособного возраста, надо определить от чего он скончался... Если внезапная смерть, непонятная, как в Талгаре, тогда нужно определяться, вскрыть и посмотреть от чего он умер. Он два дня дома лежал и, скорее всего, у него инфаркт был и он с инфарктом два дня лежал дома и на третий день скончался", – заявил он.

Минимизации рисков конфликтных ситуации на этой почве, по его словам, поможет виртуальная аутопсия.

"В развитых странах применяется этот метод. И в Казахстана тоже надо применять, потому что у нас очень много мусульман, которые против вскрытия. Поэтому поднял вопрос по виртуальной аутопсии, которая сможет определить без вскрытия трупа, от чего он умер, причину смерти. Было бы замечательно, если бы у нас внедрили", – подчеркнул Даулетхан Есимов.

19 сентября сыновья, узнав о смерти отца, жестоко избили врачей Талгарской центральной районной больницы, после чего похитили тело покойника.

20 сентября в Казнете появилось новое видео с места происшествия.

