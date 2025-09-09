Бектенов о тарифах в сфере ЖКХ: Обязаны перевести на "рыночные рельсы"

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 9 сентября 2025 года объяснил необходимость повышения тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что новая модель управления энергетикой и инфраструктурой ЖКХ повысит надежность и качество услуг при соразмерном росте тарифов.

"Это, безусловно, ведет к повышению инвестиционной привлекательности отрасли. Прежняя модель с "замороженными" тарифами и, как следствие, критическим уровнем износа и аварийности себя изжила. Мы обязаны перевести систему ЖКХ на "рыночные рельсы", – добавил глава Кабмина.

Он также поручил ускорить проработку вопроса ввода дополнительных мощностей атомной генерации и выработать конкретный план действий по наращиванию угольной генерации на основе современных технологий, гарантирующих сохранение окружающей среды.

7 августа 2025 года председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Тимур Косымбаев сообщил, что при реализации нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов будут повышаться тарифы на услуги ЖКХ ежегодно на 20-30%.