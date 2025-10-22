#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Мораторий на повышение цен на бензин и дизтопливо: Жумангарин назвал сроки

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 15:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года прокомментировал введенный в Казахстане мораторий на повышение цен на бензин, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, на какой срок введен временный мораторий на рост цен на топливо и есть ли у него конкретные сроки.

"Меры продлятся, как минимум, до весны следующего года. Нам нужно дождаться вопроса стабилизации ситуации в соседних странах... Это связано, во-первых, с курсовой разницей. Во-вторых, в некоторых наших соседних странах возник дефицит, а дефицит подгоняет цены. Они в отличие от нас цены не держат", – озвучил Жумангарин.

29 января 2025 года в Казахстане отменили государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо. А с 16 октября в Казахстане был введен мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо.

21 октября министр энергетики Ерлан Аккенженов озвучил, что введенный мораторий на рост цен на топливо не является признанием ошибки, а направлен на сдерживание инфляции.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
