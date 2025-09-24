#АЭС в Казахстане
Общество

Появятся ли счетчики тепла в каждой квартире, рассказали в Минэнерго

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 17:02 Фото: pexels
Председатель Комитета государственного атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ержан Ертаев на брифинге 24 сентября 2025 года прокомментировал предложение депутатов об установке счетчиков тепла в каждой квартире, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что идею депутатов не поддержали в правительстве. Они поинтересовались, в чем сложность ее реализации. Ведь это могло бы решить проблему с большими долгами казахстанцев за тепло.

"Установка тепловых счетчиков каждому потребителю – это очень дорогой вопрос", – сказал спикер.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане с 1 июля обновят Правила пользования тепловой энергией.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
