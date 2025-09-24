Появятся ли счетчики тепла в каждой квартире, рассказали в Минэнерго
Фото: pexels
Председатель Комитета государственного атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ержан Ертаев на брифинге 24 сентября 2025 года прокомментировал предложение депутатов об установке счетчиков тепла в каждой квартире, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты напомнили, что идею депутатов не поддержали в правительстве. Они поинтересовались, в чем сложность ее реализации. Ведь это могло бы решить проблему с большими долгами казахстанцев за тепло.
"Установка тепловых счетчиков каждому потребителю – это очень дорогой вопрос", – сказал спикер.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане с 1 июля обновят Правила пользования тепловой энергией.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript