Появятся ли счетчики тепла в каждой квартире, рассказали в Минэнерго

Председатель Комитета государственного атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ержан Ертаев на брифинге 24 сентября 2025 года прокомментировал предложение депутатов об установке счетчиков тепла в каждой квартире, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что идею депутатов не поддержали в правительстве. Они поинтересовались, в чем сложность ее реализации. Ведь это могло бы решить проблему с большими долгами казахстанцев за тепло.

"Установка тепловых счетчиков каждому потребителю – это очень дорогой вопрос", – сказал спикер.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане с 1 июля обновят Правила пользования тепловой энергией.