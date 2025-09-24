В каких регионах Казахстана дадут тепло до 28 сентября

Председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Ержан Ертаев на брифинге в СЦК 24 сентября 2025 года высказался о начале отопительного сезона в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что уже начат отопительный сезон в Павлодарской области.

"На этой неделе ожидается его начало в Северо-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях", – перечислил Ержан Ертаев.

В остальных регионах начало отопительного сезона будет обеспечено в установленные сроки.

Материал по теме Отопительный сезон начался в одном из городов Казахстана

В частности, в Астане для старта отопительного сезона нужно, чтобы в течение трех суток на улице было +10°C.

Материал по теме Еще в одном городе Казахстана включат отопление

Ранее Ержан Ертаев прокомментировал предложение депутатов об установке счетчиков тепла в каждой квартире.