Общество

В каких регионах Казахстана дадут тепло до 28 сентября

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, обогреватель, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 17:19 Фото: freepik
Председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Ержан Ертаев на брифинге в СЦК 24 сентября 2025 года высказался о начале отопительного сезона в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что уже начат отопительный сезон в Павлодарской области.

"На этой неделе ожидается его начало в Северо-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях", – перечислил Ержан Ертаев.

В остальных регионах начало отопительного сезона будет обеспечено в установленные сроки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 17:19
Отопительный сезон начался в одном из городов Казахстана

В частности, в Астане для старта отопительного сезона нужно, чтобы в течение трех суток на улице было +10°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 17:19
Еще в одном городе Казахстана включат отопление

Ранее Ержан Ертаев прокомментировал предложение депутатов об установке счетчиков тепла в каждой квартире.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
