В каких регионах Казахстана дадут тепло до 28 сентября
Фото: freepik
Председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Ержан Ертаев на брифинге в СЦК 24 сентября 2025 года высказался о начале отопительного сезона в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Спикер напомнил, что уже начат отопительный сезон в Павлодарской области.
"На этой неделе ожидается его начало в Северо-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях", – перечислил Ержан Ертаев.
В остальных регионах начало отопительного сезона будет обеспечено в установленные сроки.
В частности, в Астане для старта отопительного сезона нужно, чтобы в течение трех суток на улице было +10°C.
Ранее Ержан Ертаев прокомментировал предложение депутатов об установке счетчиков тепла в каждой квартире.
