В Генпрокуратуре прокомментировали расследование в отношении Кожамжарова

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев в кулуарах Мажилиса 24 сентября 2025 года прокомментировал дело экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью и бывшего генпрокурора Кайрата Кожамжарова, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, уголовное дело возбуждено, начато досудебное расследование, в настоящий момент идет сбор доказательной базы.

На вопрос о том, где находится Кайрат Кожамжаров, он ответил, что все будет решено в процессе уголовного расследования.

"Все остальное разглашать не могу. Идет досудебное расследование, и когда мы его закончим, то мы уже сможем детально обсудить все остальные вопросы. На данный момент я никакую информацию разглашать не могу", – озвучил Галымжан Койгельдиев.

6 сентября 2025 года стало известно, что Кайрат Кожамжаров оказался под следствием.