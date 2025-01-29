В Генпрокуратуре прокомментировали розыск Даны Орманбаевой

Заместитель Генпрокурора Галымжан Койгелдиев на брифинге в Мажилисе 29 января 2025 года прокомментировал дело журналистки Даны Орманбаевой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что Орманбаева объявлена в розыск по статье 174 УК РК – разжигание национальной розни.

"Соответственно, все следственные действия сейчас направлены на установление ее местонахождения. Этим занимается Интерпол. Где именно она находится, сказать не могу. В соцсетях пишут, что она комментирует ситуацию из ОАЭ, но достоверной информации у нас нет", – сказал он.

25 января 2025 года в социальных сетях появилась информация, что казахстанского продюсера, общественного деятеля, журналиста и писателя Дану Орманбаеву объявили в международный розыск. В Департаменте полиции Алматы информацию подтвердили.

Ранее с Орманбаевой судилась продюсер Баян Алагузова, которая 4 декабря 2024 года поставила точку в судебной тяжбе с журналисткой.