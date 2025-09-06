Кайрат Кожамжаров оказался под следствием

В отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью и бывшего генпрокурора Кайрата Кожамжарова начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Генпрокуратура завела дело по фактам превышения должностных полномочий, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, в разные периоды его пребывания на руководящих должностях.





"По всем уголовным делам образованы следственно-оперативные группы под руководством спецпрокуроров", – сообщил надзорный орган.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Кайрат Кожамжаров в разные годы возглавлял финполицию, был акимом Акмолинской области, помощником президента, председателем антикоррупционного ведомства и Генеральным прокурором РК.