События

Кайрат Кожамжаров оказался под следствием

Кайрат Кожамжаров, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 11:29 Фото: Сенат Парламента РК
В отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью и бывшего генпрокурора Кайрата Кожамжарова начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Генпрокуратура завела дело по фактам превышения должностных полномочий, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, в разные периоды его пребывания на руководящих должностях.


"По всем уголовным делам образованы следственно-оперативные группы под руководством спецпрокуроров", – сообщил надзорный орган.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Кайрат Кожамжаров в разные годы возглавлял финполицию, был акимом Акмолинской области, помощником президента, председателем антикоррупционного ведомства и Генеральным прокурором РК.

