Элитные авто на 600 млн тенге – что приобрели на незаконно выведенные из ЕНПФ деньги

Сегодня, 22 сентября 2025 года, в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) опубликовали интересное видео касательно масштабных схем по выводу пенсионных накоплений, которые были разоблачены в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных в Instagram кадрах АФМ показало элитные авто, приобретенные на незаконно выведенные из ЕНПФ деньги:

Mercedes-Benz G63,

BMW XM 50e,

BMW X7,

Cadillac Escalade,

BMW 7 Series,

Mercedes-Benz GLS 450,

Porsche Taycan,

BMW X5,

Toyota Land Cruiser 200,

Lexus ES 300h и так далее.

"Свыше 200 млрд тенге выведено (из АО "Единый накопительный пенсионный фонд". – Прим. ред.) через фиктивные клиники и 226 дропперов. На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки", – напомнили в пресс-службе агентства в понедельник.

В АФМ подчеркнули, что поиск преступно нажитого имущества продолжается.

11 сентября 2025 года стало известно, что казахстанцы не смогут использовать пенсионные излишки на стоматологию. В "Отбасы банке" уточнили, что с 15 сентября в Казахстане приостанавливают прием заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг.

15 сентября в АФМ раскрыли подробности масштабной схемы фиктивной стоматологии. По данным агентства, при помощи более 30 фиктивных стоматологических клиник и 226 дропперов из ЕНПФ было выведено свыше 200 млрд тенге. В последующем на эти деньги подозреваемые приобрели 15 элитных авто стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.

16 сентября в Минздраве разъяснили, смогут ли казахстанцы лечить зубы на пенсионные. Подробнее об этом – здесь.