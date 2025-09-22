Элитные авто на 600 млн тенге – что приобрели на незаконно выведенные из ЕНПФ деньги
На опубликованных в Instagram кадрах АФМ показало элитные авто, приобретенные на незаконно выведенные из ЕНПФ деньги:
- Mercedes-Benz G63,
- BMW XM 50e,
- BMW X7,
- Cadillac Escalade,
- BMW 7 Series,
- Mercedes-Benz GLS 450,
- Porsche Taycan,
- BMW X5,
- Toyota Land Cruiser 200,
- Lexus ES 300h и так далее.
"Свыше 200 млрд тенге выведено (из АО "Единый накопительный пенсионный фонд". – Прим. ред.) через фиктивные клиники и 226 дропперов. На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки", – напомнили в пресс-службе агентства в понедельник.
В АФМ подчеркнули, что поиск преступно нажитого имущества продолжается.
Материал по теме
11 сентября 2025 года стало известно, что казахстанцы не смогут использовать пенсионные излишки на стоматологию. В "Отбасы банке" уточнили, что с 15 сентября в Казахстане приостанавливают прием заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг.
15 сентября в АФМ раскрыли подробности масштабной схемы фиктивной стоматологии. По данным агентства, при помощи более 30 фиктивных стоматологических клиник и 226 дропперов из ЕНПФ было выведено свыше 200 млрд тенге. В последующем на эти деньги подозреваемые приобрели 15 элитных авто стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.
16 сентября в Минздраве разъяснили, смогут ли казахстанцы лечить зубы на пенсионные. Подробнее об этом – здесь.