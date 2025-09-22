#АЭС в Казахстане
События

Элитные авто на 600 млн тенге – что приобрели на незаконно выведенные из ЕНПФ деньги

элитные авто, приобретенные на незаконно выведенные из ЕНПФ деньги, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 10:44 Фото: Instagram/afm_rk
Сегодня, 22 сентября 2025 года, в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) опубликовали интересное видео касательно масштабных схем по выводу пенсионных накоплений, которые были разоблачены в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных в Instagram кадрах АФМ показало элитные авто, приобретенные на незаконно выведенные из ЕНПФ деньги:

  • Mercedes-Benz G63,
  • BMW XM 50e,
  • BMW X7,
  • Cadillac Escalade,
  • BMW 7 Series,
  • Mercedes-Benz GLS 450,
  • Porsche Taycan,
  • BMW X5,
  • Toyota Land Cruiser 200,
  • Lexus ES 300h и так далее.
"Свыше 200 млрд тенге выведено (из АО "Единый накопительный пенсионный фонд". – Прим. ред.) через фиктивные клиники и 226 дропперов. На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки", – напомнили в пресс-службе агентства в понедельник.

В АФМ подчеркнули, что поиск преступно нажитого имущества продолжается.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 10:44
Фиктивная стоматология за 200 млрд тенге из ЕНПФ: глава АФМ сообщил Токаеву о масштабной схеме

11 сентября 2025 года стало известно, что казахстанцы не смогут использовать пенсионные излишки на стоматологию. В "Отбасы банке" уточнили, что с 15 сентября в Казахстане приостанавливают прием заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг.

15 сентября в АФМ раскрыли подробности масштабной схемы фиктивной стоматологии. По данным агентства, при помощи более 30 фиктивных стоматологических клиник и 226 дропперов из ЕНПФ было выведено свыше 200 млрд тенге. В последующем на эти деньги подозреваемые приобрели 15 элитных авто стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 10:44
Использовать пенсионные накопления на лечение зубов запретят в Казахстане

16 сентября в Минздраве разъяснили, смогут ли казахстанцы лечить зубы на пенсионные. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
