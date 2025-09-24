В АФМ прокомментировали дело семьи блогеров Жанабылова и Толегеновой

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов 24 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал о дальнейшем развитии дела блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в отношении 37 блогеров материалы были переданы в уполномоченный орган для привлечения их к административной ответственности.



"Вы знаете, что законом установлено: если лицо, привлекаемое к административной ответственности, не согласно и заявляет ходатайство о рассмотрении дела в суде, то материалы передаются в суд. Так и произошло в случае с Жанабыловыми. В ходе судебного рассмотрения данного административного материала суд пришел к мнению о том, что имеются признаки уголовного правонарушения. Соответственно, суд вынес решение. Мы ожидаем вступления его в законную силу. Это происходит в течение 10 суток после вынесения решения, если не поступит апелляционная жалоба", – дополнил он.

С его слов, жалоба должна быть рассмотрена в апелляционном порядке, и только после этого решение вступит в законную силу.

"После этого материалы будут переданы для расследования. Я уже говорил, что нами было зарегистрировано соответствующее уголовное дело. В ходе расследования будет дана правовая оценка. Что касается Just King, в отношении них уголовного дела зарегистрировано не было. Однако ранее они уже были привлечены уполномоченным органом к административной ответственности в виде штрафа, который ими был оплачен", – озвучил он.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий вышеуказанных блогеров, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.



5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. В этот день судья отложила судебное заседание на 15 сентября в 15:00.

15 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны начали рассматривать дело в отношении Эльмиры Толегеновой, жены блогера Ерболата Жанабылова, по факту проведения незаконной лотереи.

Во время рассмотрения дела блогер-миллионник озвучила свою позицию. Также прозвучала сторона обвинения. Они считают, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

15 сентября 2025 года материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой передали в АФМ для возбуждения уголовного дела.

