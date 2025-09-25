Бизнес сам попросил право платить НДС – вице-министр национальной экономики

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 25 сентября 2025 года на брифинге в Сенате ответил на вопросы журналистов касательно последствий налоговой реформы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у него, стоит ли казахстанцам ожидать экономического кризиса из-за повышения ставки НДС. "Социально-экономический эффект за счет повышения ставки НДС мы просчитывали. Прогноз конкретно был на инфляцию. Совокупный вклад роста НДС от 2% до 2,5% к инфляции. Он будет не сплошной, потому что на очень многие товары есть освобождение. Допустим, сельхозтоваропроизводители, крестьянские и фермерские хозяйства, которые производят продукты питания первой необходимости, – они освобождены от НДС", – сказал Амрин. Поэтому, по его словам, юридических и экономических оснований для повышения цен именно за счет роста НДС нет. "Сельхозники по желанию могут быть плательщиками НДС, если сами пожелают, чтобы работать с плательщиком НДС. Я встречался с сельхозтоваропроизводителями, которые производят зерновую и молочную продукцию, мы предлагали полностью их освободить от уплаты НДС. И бизнес сказал – дайте нам право платить НДС, мы дали им это право", – добавил вице-министр. Вчера, 24 сентября, причины проведения налоговой реформы назвал заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

