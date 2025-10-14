Полностью заместить импорт мяса птицы и молочных продуктов пообещали в МНЭ

Первый заместитель национальной экономики Азамат Амрин 14 октября 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал продолжающие расти цены на продукты, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что правительство принимает все меры, чтобы удержать инфляцию.

"По итогам сентября она составила 12,9%. До конца года мы остановили весь рост, для населения тарифы не будут подниматься. Для производителей отдельных социально-значимых продуктов тарифы ниже. По продовольственной корзине: основной упор мы делаем на импортозамещении. Если брать продукты питания, по 29 основным продуктам, обеспеченность составляет от 80% до 100%", – сказал Амрин.

Вместе с тем, по его словам, по некоторым продуктам, таким как мясо птицы и молочные продукты, обеспеченность ниже 80%.

"Поэтому, мы пытаемся полностью заместить импорт. На сегодняшний день у нас порядка 19 птицефабрик создано, и мы с 69% до 80% внутреннюю обеспеченность закрыли. Еще 19 птицефабрик будет строиться, которые будут стопроцентно покрывать обеспеченность внутреннего рынка. По молочным продуктам то же самое. Сейчас в СКО строятся, соответственно, в ближайшие годы мы полностью покроем потребность", – добавил спикер.

Сегодня, 14 октября, Амрин также сообщил о продлении обсуждения по списку ОКЭД.