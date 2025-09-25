#АЭС в Казахстане
Общество

Где можно будет прочесть обновленный список ОКЭД

Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 11:24 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 25 сентября 2025 года на брифинге в Сенате ответил на вопросы касательно публикации Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД), передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ведомство постарается выставить обновленный список ОКЭД в ближайшую пятницу, то есть 26 сентября 2025 года.

"Будет официальный пресс-релиз. Ну и сам список на "Открытых НПА". Любой желающий может написать свои комментарии, предложения или сказать: "Дайте мне список". Конкретно, когда там будет, мы высылаем. Кроме этого, мы еще на сайте Министерства нацэкономики выставим этот список. Либо завтра, либо в начале следующей недели это будет", – сказал Амрин.

На вопрос, какие именно виды деятельности будут разрешены, а какие подпадут под запрет, он ответить не смог.

"Какие виды деятельности (будут в списке. – Прим. ред.), сейчас не могу сказать, давайте дождемся", – добавил вице-министр.

Вчера, 24 сентября, вице-министр финансов Ержан Биржанов пообещал опубликовать обновленный список ОКЭД в ближайшие дни.

Азамат Сыздыкбаев
