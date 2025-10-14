Обсуждение "запретительного списка" продлили в Казахстане

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 14 октября 2025 года на брифинге в правительстве сообщил о решении продлить обсуждение по Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД), передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас срок обсуждения продлен.

"Срок обсуждения продлен до 16 октября, это решение министерства юстиции. Это связано с большим количеством предложений – более 800 на сегодняшний день. Сейчас мы с палатой предпринимателей "Атамекен" проводим отдельное совещание по ОКЭД", – сказал Амрин.

При этом он отметил, что и после 16 октября госорганам понадобится некоторое время для вынесения окончательного решения.

"После 16 октября нам нужно еще время обсудить и провести несколько совещаний с НПП "Атамекен", и у себя внутреннее совещание провести. До конца месяца мы, как минимум, решение примем, думаю", – добавил вице-министр.

