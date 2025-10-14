#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Общество

Обсуждение "запретительного списка" продлили в Казахстане

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 11:47 Фото: freepik
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 14 октября 2025 года на брифинге в правительстве сообщил о решении продлить обсуждение по Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД), передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас срок обсуждения продлен.

"Срок обсуждения продлен до 16 октября, это решение министерства юстиции. Это связано с большим количеством предложений – более 800 на сегодняшний день. Сейчас мы с палатой предпринимателей "Атамекен" проводим отдельное совещание по ОКЭД", – сказал Амрин.

При этом он отметил, что и после 16 октября госорганам понадобится некоторое время для вынесения окончательного решения.

"После 16 октября нам нужно еще время обсудить и провести несколько совещаний с НПП "Атамекен", и у себя внутреннее совещание провести. До конца месяца мы, как минимум, решение примем, думаю", – добавил вице-министр.

О том, что изменится для бизнеса в рамках нового Налогового кодекса, читайте в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Где можно будет прочесть обновленный список ОКЭД
11:24, 25 сентября 2025
Где можно будет прочесть обновленный список ОКЭД
В Казахстане названы регионы-лидеры по привлечению инвестиций
10:43, Сегодня
В Казахстане названы регионы-лидеры по привлечению инвестиций
По итогам 9 месяцев 2025 года рост экономики составил 6,3% – МНЭ
10:36, Сегодня
По итогам 9 месяцев 2025 года рост экономики составил 6,3% – МНЭ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: