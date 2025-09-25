#АЭС в Казахстане
Общество

Увеличением популяции медведей и кабанов встревожен сенатор

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 12:14 Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Кайрат Тастекеев 25 сентября 2025 года в своем запросе заявил о проблеме увеличения популяции диких животных, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, это несет в себе угрозу сельскому хозяйству, и не только.

"В Казахстане проводится работа по сохранению редких и исчезающих видов животных. В итоге выросла численность сайгаков и других видов диких животных – это несет угрозы сельскому хозяйству. Наряду с этим есть факты, когда дикие животные появляются в населенных пунктах – и угрожают домашним животным, людям, пчеловодству и введению сельского хозяйства", – сказал Тастекеев.

По его словам, увеличилась популяция медведей, волков и кабанов.

"Выросло число медведей – в 2024 году более 3 тыс. К сожалению, медведи не боятся людей и спокойно могут разгуливать в населенных пунктах. Например, недавние случаи в Риддере, Серебрянске и Семее. Выросло число также волков и кабанов, что вызывает беспокойство среди населения. По данным Минэкологии, на сегодня насчитывается более 15 тысяч волков. С ними бороться фермерам непросто. В некоторых регионах волки уже в темное время спокойно разгуливают в селах и разоряют скотные дворы. Число кабанов достигло в 2024 году более 50 тысяч, они в некоторых местах так размножились, что уже разрушают лес, переворачивают сельхозпосадки и загрязняют водоемы", – считает депутат.

Чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья человека, он предлагает акиматам поручить своевременно регулировать и контролировать численность диких животных.

Буквально 24 сентября мы сообщали, что актюбинские фермеры требовали срочно разрешить отстрел сайгаков. Сайгаков в регионе уже десятки тысяч. Они движутся огромными табунами, вытаптывают поля и уничтожают урожай. Со слов аграриев, ущерб составил 360 млн тенге.

Азамат Сыздыкбаев
