Происшествия

В Актюбинской области устали от сайгаков и срочно требуют разрешить их отстрел

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 03:44 Фото: wikimedia/Andrey Giljov
Актюбинские фермеры требуют срочно разрешить отстрел сайгаков, сообщает Zakon.kz.

Актюбинские фермеры в отчаянии, передает "КТК". Сайгаков в регионе уже десятки тыс. Они движутся огромными табунами, вытаптывают поля и уничтожают урожай. Со слов аграриев, ущерб составил 360 млн тенге.

Фермеры утверждают, что сайга перестала бояться людей и подходит вплотную к населенным пунктам. В качестве положительных примеров они ссылаются на Западно-Казахстанскую и Костанайскую области, где разрешили отстрел.

"Почему в Актюбинской области такие мероприятия не проводят?" – задаются вопросом местные фермеры.

Чиновники же в растерянности и предлагают отпугивать сайгаков. А вот на возмещение ущерба рассчитывать не стоит. Схемы такой нет, и, как признаются в акимате, такой вариант даже не рассматривали. Оказалось, что решать вопрос об отстреле не их полномочия, это компетенция Министерства экологии. Теперь фермеры лично приглашают министра экологии в Актюбинскую область, чтобы тот собственными глазами увидел масштабы бедствия.

По официальным данным, в Актюбинской области насчитывается более 300 тыс. сайгаков. Жалобы от фермеров поступают уже три года подряд. В этом сезоне только в Айтекебийском районе вытоптано 12 тыс. га пшеницы. Аграрии также опасаются, что к зиме регион может столкнуться с дефицитом кормов.

Ранее сайгаки затоптали друг друга при переходе через реку и погибли в Актюбинской области.

Алия Абди
Алия Абди
