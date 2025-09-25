Ужесточить контроль за ночными клубами призывают в Сенате

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай 25 сентября 2025 года в своем депутатском запросе призвала пересмотреть подходы к контролю ночных клубов, передает корреспондент Zakon.kz.

Она привела статистические данные по жалобам жителей близлежащих домов.

"С января по август 2025 года по республике в полицию поступило по нарушениям общественного порядка в ТРЦ 45 992 жалобы. По Астане – 11 569 жалоб, из них на работу баров и ночных клубов – 2 718, ресторанов – 2269, кафе – 6 582. По Алматы – более 11 тысяч, в Шымкенте – 5600 жалоб было зарегистрировано", – сказала Жексенбай.

Она напомнила некоторые случаи последствий бесконтрольной деятельности ночных заведений.

"Трагические события последних дней показывает, что в ночных клубах, барах и развлекательных центрах вопросы безопасности до конца не решены. Недавно в Астане в клубе погиб 19-летний парень, и это вызвало общественный резонанс. Несмотря на многие штрафы и административные предупреждения, правонарушения до сих пор продолжаются. В соцсетях говорят о фактах незаконной продажи алкоголя, ухода от уплаты налогов", – отметила сенатор.

По ее словам, общественный порядок и безопасность системно нарушаются. Говоря о международной практике борьбы с таким явлением, она привела в пример Германию, где лицензии ночных клубов каждый год обновляются, и Сингапур, где в ночных клубах есть видеокамеры, доступные полиции в онлайн-режиме.

"Поэтому мы предлагаем изменить порядок к лицензированию ночных клубов и баров – заново рассмотреть и ввести обязательно стандарты безопасности, для полиции в онлайн-режиме доступ организовать, как в Сингапуре, и установление личной ответственности владельцев заведений за жизнь, здоровье и безопасность посетителей. Время работы и продажи алкоголя надо жестко контролировать", – подчеркнула Жексенбай.

Она предложила создать единый перечень ночных клубов и баров.

В июле 2025 года полиция Алматы провела массовые проверки ночных клубов и выявила нарушения.