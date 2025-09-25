Тариф на вывоз мусора могут еще раз повысить в Астане

Руководитель Управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Даулет Доскулов на заседании маслихата 25 сентября 2025 года рассказал, что изменится в городе в части управления отходами, передает корреспондент Zakon.kz.

Даулет Доскулов заявил, что в Астане стало больше мусора. Если в 2023-2024 годах в столице образовывалось в общем 550 тыс. тонн мусора, то к концу 2025 года ожидается уже более 600 тыс. тонн ТБО. Связывает он это с ростом населения и активной застройкой. При этом раздельным сбором мусора, по данным спикера, охвачено менее 40% населения.

Он рассказал о планах по развитию раздельного сбора мусора в Астане и других проектах.

Депутат Талгат Ергалиев поинтересовался, не приведет ли реализация намеченных планов к росту тарифов на вывоз мусора.

"Себестоимость вывоза мусора примерно 1700 тенге с одного человека, а сейчас тариф составляет 637 тенге. То есть инвесторы заранее уходят в убыток. Поэтому, скорее всего, надо ожидать в скором времени увеличения сбора за вывоз мусора или есть риск, что мусоровывозящие организации не смогут выполнить свои инвестпроекты", – предположил он.

Даулет Доскулов признал, что мусоросжигающий завод и мусоровывозящие организации работают сейчас в убыток.

"Есть план по повышению тарифов в будущем – такие планы, конечно, имеются, но рост будет незначительным, чтобы не делать нагрузки на население", – заявил он.

14 февраля 2025 года на заседании маслихата Астаны приняты новые тарифы для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО).