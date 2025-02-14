В Астане тариф на вывоз мусора повысят в два раза

Руководитель Управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Даулет Доскулов 14 февраля 2025 года в маслихате заявил, что в столице нужно повысить тариф на вывоз мусора, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что тарифы на вывоз мусора в Астане не пересматривались с 2019 года.

"Действующий тариф составляет 390 тенге в месяц на одного человека. За пять лет, с 2019 года, тариф остается неизменным, тогда как в Алматы он уже составляет 718 тенге. В шести небольших городах страны с населением в среднем 300 тыс. человек тариф вырос до 400-500 тенге. Принимая во внимание столичный статус Астаны, а также необходимость обеспечения безопасного и качественного оказания услуг по сбору и вывозу ТБО, предлагается утвердить новый тариф: 637 тенге на одного жителя благоустроенного дома и 679 тенге на одного жителя неблагоустроенного дома", – добавил Даулет Доскулов.

Хотя изначально, по его словам, предлагался тариф на уровне 1037 тенге в месяц на одного человека.

В противном случае, как отметил руководитель управления, городу грозит мусорный коллапс: он припомнил ситуацию, которая сложилась в городе летом 2024 года.

"Непринятие своевременных мер приводит к критическим последствиям. Летом 2024 года в столице из-за несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов возникло социальное напряжение. Причинами этого стали увеличение численности населения, рост объема твердых бытовых отходов, а также увеличение расходов, связанных с их обслуживанием... С 2019 по 2024 годы средняя зарплата рабочих и водителей выросла на 230%, стоимость ГСМ увеличилась на 90%, плата за эмиссию в окружающую среду, возвращаемая в местный бюджет в виде налогов за каждую тонну отходов, выросла на 56%, объем вывозимых отходов увеличился на 50%. Все это легло на затраты предприятий, работающих в сфере вывоза, переработки и захоронения отходов. Таким образом, средний рост рыночных цен по основным статьям расходов за пять лет составил 107%, то есть в два раза", – мотивировал Даулет Доскулов.

Между тем предлагается также охватить льготами семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и многодетные семьи.

Отмечается, что принятие нового тарифа позволит обеспечить бесперебойную работу сортировочных компаний и повысить уровень сортировки до 20%, стабилизировать работу полигонов и исключить аварийность мусоровозов, обеспечить налоговые поступления и пополнение ликвидационного фонда, частично финансировать госпрограммы, гарантировать качественное оказание услуг и внедрить бесплатные социальные сервисы.

Депутаты маслихата Астаны поддержали новый тариф.

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