Что за инфекция "гуляет" в Астане, рассказали в горздраве
Фото: Zakon.kz
Руководитель Управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова 9 октября 2025 года на заседании маслихата описала эпидемиологическую ситуацию в городе, передает корреспондент Zakon.kz.
Жители города поинтересовались, что за инфекция циркулирует в столице.
"В городе обычная вирусная инфекция, сезонная. Пикового роста заболеваемости пока нет", – заверила Рустемова.
Она также отметила, что в поликлиниках города начата вакцинация от гриппа.
"В любом случае сейчас все поликлиники проводят вакцинацию грипполом. Мы уже вакцинируем. Вакцинируйтесь", – призвала Рустемова.
