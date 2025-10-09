#АЭС в Казахстане
Общество

Что за инфекция "гуляет" в Астане, рассказали в горздраве

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 16:06 Фото: Zakon.kz
Руководитель Управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова 9 октября 2025 года на заседании маслихата описала эпидемиологическую ситуацию в городе, передает корреспондент Zakon.kz.

Жители города поинтересовались, что за инфекция циркулирует в столице.

"В городе обычная вирусная инфекция, сезонная. Пикового роста заболеваемости пока нет", – заверила Рустемова.

Она также отметила, что в поликлиниках города начата вакцинация от гриппа.

"В любом случае сейчас все поликлиники проводят вакцинацию грипполом. Мы уже вакцинируем. Вакцинируйтесь", – призвала Рустемова.

Сегодня мы сообщали, что в Акмолинской области снизилось число инфекционных заболеваний.

Азамат Сыздыкбаев
