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Общество

Казахстанец сделал ночной клуб своим должником

надпись стоп на ладони, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 10:53 Фото: pexels
Житель города Актобе засудил ночное заведение за то, что его не пустили туда без объяснения причин, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, инцидент произошел в октябре 2024 года. Актюбинец пришел в один из ночных баров города, но без объяснения причин его не пустили внутрь.

"Ощущая нарушение своих законных прав, потребитель обратился с жалобой в РГУ "Департамент торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК по Актюбинской области". В ходе рассмотрения обращения специалистами департамента было установлено, что действия работников заведения нарушают положения статьи 42-4 Закона РК "О защите прав потребителей". Кроме того, в действиях юридического лица были усмотрены признаки административного правонарушения, предусмотренного п. 3 ч. 5 ст. 190 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". В результате данное заведение было привлечено к административной ответственности", – сообщили в комитете 12 июня 2025 года.

Но мужчина не ограничился административной процедурой и обратился в суд с иском о взыскании морального вреда.

"По словам истца, поведение работников бара унизило его человеческое достоинство, вызвало чувство раздражения и обиду, особенно с учетом того, что отказ сопровождался демонстративным и грубым отношением без объяснения причин. Ответчик и его представитель в судебном заседании иск не признали и просили суд отказать в удовлетворении требований, мотивируя свою позицию аналогичными доводами, приведенными в письменном отзыве", – продолжили в ведомстве.

Там отмечают, что закон прямо устанавливает право потребителя на компенсацию морального вреда, причиненного нарушением его прав.

"В этой связи департамент поддержал позицию потребителя, сочтя требования о признании незаконным отказа в предоставлении услуги и взыскании морального ущерба обоснованными и подлежащими удовлетворению. Рассмотрев все материалы дела и заслушав стороны, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении иска".Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции

В результате с заведения в пользу несостоявшегося посетителя взыскали компенсацию морального вреда в размере 250 000 тенге, а также судебные расходы: государственная пошлина в размере 1 966 тенге и расходы на оплату юридических услуг представителя в размере 100 000 тенге.

Ранее в Комитете по защите прав потребителей рассказали о крупных суммах, которые возвращают казахстанцы за некачественные товары.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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