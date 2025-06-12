Казахстанец сделал ночной клуб своим должником

Житель города Актобе засудил ночное заведение за то, что его не пустили туда без объяснения причин, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, инцидент произошел в октябре 2024 года. Актюбинец пришел в один из ночных баров города, но без объяснения причин его не пустили внутрь.

"Ощущая нарушение своих законных прав, потребитель обратился с жалобой в РГУ "Департамент торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК по Актюбинской области". В ходе рассмотрения обращения специалистами департамента было установлено, что действия работников заведения нарушают положения статьи 42-4 Закона РК "О защите прав потребителей". Кроме того, в действиях юридического лица были усмотрены признаки административного правонарушения, предусмотренного п. 3 ч. 5 ст. 190 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". В результате данное заведение было привлечено к административной ответственности", – сообщили в комитете 12 июня 2025 года.

Но мужчина не ограничился административной процедурой и обратился в суд с иском о взыскании морального вреда.

"По словам истца, поведение работников бара унизило его человеческое достоинство, вызвало чувство раздражения и обиду, особенно с учетом того, что отказ сопровождался демонстративным и грубым отношением без объяснения причин. Ответчик и его представитель в судебном заседании иск не признали и просили суд отказать в удовлетворении требований, мотивируя свою позицию аналогичными доводами, приведенными в письменном отзыве", – продолжили в ведомстве.

Там отмечают, что закон прямо устанавливает право потребителя на компенсацию морального вреда, причиненного нарушением его прав.

"В этой связи департамент поддержал позицию потребителя, сочтя требования о признании незаконным отказа в предоставлении услуги и взыскании морального ущерба обоснованными и подлежащими удовлетворению. Рассмотрев все материалы дела и заслушав стороны, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении иска". Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции

В результате с заведения в пользу несостоявшегося посетителя взыскали компенсацию морального вреда в размере 250 000 тенге, а также судебные расходы: государственная пошлина в размере 1 966 тенге и расходы на оплату юридических услуг представителя в размере 100 000 тенге.

Ранее в Комитете по защите прав потребителей рассказали о крупных суммах, которые возвращают казахстанцы за некачественные товары.