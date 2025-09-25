#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.8
637.84
6.49
Общество

Могут ли казахстанцы работать в нескольких местах: в Минтруда дали четкий ответ

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 16:59 Фото: freepik
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана в связи с неправильным толкованием некоторыми гражданами норм Трудового кодекса РК 25 сентября 2025 года подготовили разъяснение, в котором дан четкий ответ, можно ли работать в нескольких местах, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил заместитель председателя Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Ерболат Абулхатин, согласно Трудовому кодексу РК, работники имеют право работать на нескольких работах и у разных работодателей.

"При этом общая продолжительность работы в течение суток не должна превышать 12 часов", – подчеркнул он.

В пример он привел несколько специалистов.

"Например: на сегодняшний день среди медработников широко практикуется работа по 6 часов в двух организациях, а специалисты по клинингу осуществляют уборку помещений в течение 4 часов, работая на трех работодателей".Ерболат Абулхатин

Спикер отметил, что ввиду сферы деятельности бухгалтеры, сантехники, электрики, охранники, программисты, педагоги, журналисты и специалисты других профессий также нередко трудятся на 2-3 работах.

"Необходимо отметить, что не допускается трудоустройство на работу по совместительству работников, не достигших 18-летнего возраста, и работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда".Ерболат Абулхатин

Кроме того, в соответствии с Законом РК "О государственной службе Республики Казахстан", работа по совместительству запрещена государственным служащим, которые не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой.

"Таким образом, любой совершеннолетний гражданин нашей страны, не попадающий под вышеуказанные ограничения, может работать на работах по совместительству".Ерболат Абулхатин

18 сентября 2025 года вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин прокомментировал планы отслеживать, кто из казахстанцев работает в нескольких местах одновременно. А 19 сентября в Минтруда сделали важное разъяснение, в котором ответили на вопрос граждан: "Можно или нельзя работать в двух местах одновременно?"

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Можно или нельзя работать в двух местах одновременно? Важное разъяснение Минтруда Казахстана
11:43, 19 сентября 2025
Можно или нельзя работать в двух местах одновременно? Важное разъяснение Минтруда Казахстана
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
Бесплатное обучение новым профессиям: что нужно знать безработным казахстанцам
10:54, 06 марта 2025
Бесплатное обучение новым профессиям: что нужно знать безработным казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: