Могут ли казахстанцы работать в нескольких местах: в Минтруда дали четкий ответ
Как пояснил заместитель председателя Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Ерболат Абулхатин, согласно Трудовому кодексу РК, работники имеют право работать на нескольких работах и у разных работодателей.
"При этом общая продолжительность работы в течение суток не должна превышать 12 часов", – подчеркнул он.
В пример он привел несколько специалистов.
"Например: на сегодняшний день среди медработников широко практикуется работа по 6 часов в двух организациях, а специалисты по клинингу осуществляют уборку помещений в течение 4 часов, работая на трех работодателей".Ерболат Абулхатин
Спикер отметил, что ввиду сферы деятельности бухгалтеры, сантехники, электрики, охранники, программисты, педагоги, журналисты и специалисты других профессий также нередко трудятся на 2-3 работах.
"Необходимо отметить, что не допускается трудоустройство на работу по совместительству работников, не достигших 18-летнего возраста, и работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда".Ерболат Абулхатин
Кроме того, в соответствии с Законом РК "О государственной службе Республики Казахстан", работа по совместительству запрещена государственным служащим, которые не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой.
"Таким образом, любой совершеннолетний гражданин нашей страны, не попадающий под вышеуказанные ограничения, может работать на работах по совместительству".Ерболат Абулхатин
18 сентября 2025 года вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин прокомментировал планы отслеживать, кто из казахстанцев работает в нескольких местах одновременно. А 19 сентября в Минтруда сделали важное разъяснение, в котором ответили на вопрос граждан: "Можно или нельзя работать в двух местах одновременно?"