Могут ли казахстанцы работать в нескольких местах: в Минтруда дали четкий ответ

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана в связи с неправильным толкованием некоторыми гражданами норм Трудового кодекса РК 25 сентября 2025 года подготовили разъяснение, в котором дан четкий ответ, можно ли работать в нескольких местах, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил заместитель председателя Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Ерболат Абулхатин, согласно Трудовому кодексу РК, работники имеют право работать на нескольких работах и у разных работодателей.

"При этом общая продолжительность работы в течение суток не должна превышать 12 часов", – подчеркнул он.

В пример он привел несколько специалистов.

"Например: на сегодняшний день среди медработников широко практикуется работа по 6 часов в двух организациях, а специалисты по клинингу осуществляют уборку помещений в течение 4 часов, работая на трех работодателей". Ерболат Абулхатин

Спикер отметил, что ввиду сферы деятельности бухгалтеры, сантехники, электрики, охранники, программисты, педагоги, журналисты и специалисты других профессий также нередко трудятся на 2-3 работах.

"Необходимо отметить, что не допускается трудоустройство на работу по совместительству работников, не достигших 18-летнего возраста, и работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда". Ерболат Абулхатин

Кроме того, в соответствии с Законом РК "О государственной службе Республики Казахстан", работа по совместительству запрещена государственным служащим, которые не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой.

"Таким образом, любой совершеннолетний гражданин нашей страны, не попадающий под вышеуказанные ограничения, может работать на работах по совместительству". Ерболат Абулхатин

18 сентября 2025 года вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин прокомментировал планы отслеживать, кто из казахстанцев работает в нескольких местах одновременно. А 19 сентября в Минтруда сделали важное разъяснение, в котором ответили на вопрос граждан: "Можно или нельзя работать в двух местах одновременно?"