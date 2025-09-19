Можно или нельзя работать в двух местах одновременно? Важное разъяснение Минтруда Казахстана

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана высказались касательно совмещения работниками работы на нескольких работодателей, сообщает Zakon.kz.

Важное разъяснение опубликовано на сайте ведомства сегодня, 19 сентября 2025 года.

"В соответствии с Трудовым кодексом РК, казахстанцы могут работать на нескольких работах и у разных работодателей, но при этом должно соблюдаться ограничение: не более 8 часов на основной работе и не более 4 часов по совместительству, всего не более 12 часов в день". Пресс-служба МТСЗН РК

В соответствии с подпунктом 56) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса РК (далее – кодекс), совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

"Согласно пункту 4 статьи 32 кодекса, для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим работодателем работник представляет справку о характере и условиях труда по основному месту работы (место работы, должность, условия труда)". Пресс-служба МТСЗН РК

В соответствии с пунктом 3 статьи 68 кодекса, суммарная продолжительность ежедневной работы по месту основной работе и работы по совместительству не должна превышать норму продолжительности ежедневной работы, установленную пунктом 4 статьи 71 кодекса, более чем на 4 часа.

"Согласно пункта 5 статьи 92 кодекса, работникам, работающим по трудовому договору о работе по совместительству, оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе". Пресс-служба МТСЗН РК

Как пояснили в Минтруда, если продолжительность оплачиваемого ежегодного трудового отпуска по трудовому договору о работе по совместительству меньше продолжительности отпуска по основной работе, работодатель по просьбе работника – совместителя предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы на дни, составляющие разницу в продолжительности отпусков.

В ведомстве отметили, что согласно подпункту 5) пункта 2 статьи 26 кодекса, не допускается трудоустройство на работу по совместительству работников, не достигших 18-летнего возраста, и работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за исключением медицинских работников.

Кроме того, в соответствии с Законом РК "О государственной службе Республики Казахстан", работа по совместительству запрещена государственным служащим, которые не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой.

"Так, любой совершеннолетний гражданин, не подпадающий под вышеуказанные ограничения, может работать по совместительству". Пресс-служба МТСЗН РК

Как напомнили в Минтруда, накануне, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса Парламента РК, вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин сообщил, что в настоящее время Комитетом государственной инспекции труда МТСЗН осуществляется мониторинг внесения работодателями информации по заключенным трудовым договорам в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД).

Главная цель мониторинга – формализация трудовых отношений граждан и обеспечение трудовых прав. ЕСУТД обеспечивает прозрачность трудовых взаимоотношений, позволяет не только отказаться от обычных трудовых договоров, но и прочих бумажных документов, необходимых для их заключения.

В ведомстве также пояснили, что для работников использование системы электронных трудовых договоров позволяет упростить все этапы процесса трудоустройства, в том числе исключается необходимость сбора документов.

"Для работодателя оптимизируется кадровое делопроизводство, включая найм и перемещение сотрудников. Благодаря доступу к электронному личному делу кандидата, он может получать достоверные данные по удостоверению личности, диплому об образовании, трудовой деятельности, стаже и квалификации работника". Пресс-служба МТСЗН РК

18 сентября 2025 года вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин прокомментировал планы отслеживать, кто из казахстанцев работает в нескольких местах одновременно.