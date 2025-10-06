#АЭС в Казахстане
Общество

Трудовая книжка в Казахстане: в Минтруда сделали важное напоминание

Трудовая книжка, трудовые книжки, трудовой стаж, трудовой документ, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 13:03 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 6 октября 2025 года, напомнили гражданам, для чего нужна трудовая книжка, сообщает Zakon.kz.

Как отметил главный эксперт Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Женис Рустемов, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан трудовая книжка является одним из основных документов, подтверждающих трудовую деятельность работника. В частности, трудовая книжка является документом, содержащим в хронологическом порядке сведения о всей трудовой деятельности работника, в том числе сведения:

  • о приеме на работу,
  • переводе на другую работу,
  • прекращении трудового договора.
"В связи с этим трудовая книжка предоставляется лицами при приеме на работу как основной документ, подтверждающий трудовую деятельность для лиц, имеющих трудовой стаж, а также наличие опыта работы в определенной сфере или по определенной квалификации/специальности".Женис Рустемов

Кроме того, как напомнил спикер, в соответствии с Социальным кодексом РК трудовой стаж за период до 1 января 1998 года для отчисления пенсионных выплат по возрасту подтверждается также трудовой книжкой, а при отсутствии трудовой книжки или соответствующей записи в ней устанавливается на основании документов, подтверждающих сведения о работе, либо решения суда.

Трудовой кодекс Республики Казахстан 4 мая 2020 года были внесены изменения, обязывающие работодателя вносить информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД) в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду".Женис Рустемов

Следовательно, как подчеркнул главный эксперт комитета Минтруда, "с указанного года трудовая деятельность работников, кроме документов, установленных ст. 35 кодекса, может также подтверждаться сведениями из Единой системы учета трудовых договоров".

Ранее сообщалось, что Минтруда будет учитывать не работающих в течение трех месяцев казахстанцев и не отчисляющих пенсионные взносы. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
