Могут ли казахстанцы работать в нескольких местах одновременно

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин в кулуарах Мажилиса 18 сентября 2025 года прокомментировал планы отслеживать, кто из казахстанцев работает в нескольких местах, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, начнут ли в Казахстане пресекать трудоустройство на полную ставку в нескольких местах.

"Персональные данные лиц, которые введены в данную систему, будут защищены. В единой системе учета трудовых договоров сейчас действительно мониторится. По Трудовому кодексу у нас нельзя работать в нескольких местах на полную занятость: если в одном месте на полную занятость, то в другом месте должна быть дополнительная занятость. Поэтому это все мониторится в единой системе учета трудовых договоров, и информация поступает к инспекторам труда", – заявил Олжас Анафин.

Журналисты поинтересовались, значит ли это, что казахстанцев, которые сейчас работают полноценно на двух работах, будут вынуждать увольняться или менять условия трудового договора, чтобы они работали на полставки.

"Да. По Трудовому кодексу у нас сейчас полная занятость может быть предусмотрена только на одном рабочем месте. Мы сейчас проводим работу по государственным организациям, чтобы таких фактов не было, где работники имеют трудовые договора на полную занятость с разными предприятиями. Да, мы сейчас работаем с государственными организациями, пока с частными организациями не работаем", – ответил вице-министр.

Негативной реакции от казахстанцев в ведомстве не ожидают, "потому как здесь также и защищаются права работников, чтобы не было больших переработок".

"Мы проанализировали по данным единой системы учета трудовых договоров и, соответственно, выявили факты, где один человек на нескольких работах числится. Мы хотим, чтобы не было формального вот этого трудоустройства. То есть человек числится, а на самом деле не работает. Вот эти факты мы будем выявлять", – добавил спикер.

