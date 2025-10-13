Цены на медуслуги в Казахстане и США сравнила глава Минздрава

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 13 октября 2025 года на международной конференции по развитию медицинского туризма оценила стоимость казахстанских медуслуг, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее мнению, Казахстан демонстрирует беспрецедентную доступность практически любого вида медицинских услуг по ценовой политике.

"Мы предлагаем медицинские услуги мирового уровня по разумной цене и без длительного ожидания. Цены на большинство видов диагностики (компьютерная и магнитно-резонансная томография, ангиография) в Казахстане в 5-10 раз ниже, чем в Соединенных Штатах Америки и странах Западной Европы", – сказала Альназарова.

Она подчеркнула, что стоимость вмешательств в казахстанских клиниках также в разы ниже, приведя в пример стентирование сосудов, которое в 2-3 раза дешевле, чем в клиниках Израиля, Южной Кореи, Германии.

