Общество

Цены на медуслуги в Казахстане и США сравнила глава Минздрава

Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 12:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 13 октября 2025 года на международной конференции по развитию медицинского туризма оценила стоимость казахстанских медуслуг, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее мнению, Казахстан демонстрирует беспрецедентную доступность практически любого вида медицинских услуг по ценовой политике.

"Мы предлагаем медицинские услуги мирового уровня по разумной цене и без длительного ожидания. Цены на большинство видов диагностики (компьютерная и магнитно-резонансная томография, ангиография) в Казахстане в 5-10 раз ниже, чем в Соединенных Штатах Америки и странах Западной Европы", – сказала Альназарова.

Она подчеркнула, что стоимость вмешательств в казахстанских клиниках также в разы ниже, приведя в пример стентирование сосудов, которое в 2-3 раза дешевле, чем в клиниках Израиля, Южной Кореи, Германии.

Ранее мы писали, что в Казахстане стали чаще проводить операции на открытом сердце.

Азамат Сыздыкбаев
