Общество

Пенсионеры Астаны получат денежную помощь к празднику

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 06:48 Фото: Zakon.kz
Единовременную выплату получат пенсионеры Астаны ко Дню пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Хабар", 100 тыс. жителей столицы получат порядка 10 тыс. тенге ко Дню пожилых людей. Таким образом, пенсионерам окажут социальную помощь в виде единовременной выплаты в 2,5 МРП, как и в прошлом году.

А в городе Алматы выплаты не предусмотрены. Власти мегаполиса объясняли, что пенсионерам оказывают 13 видов услуг за счет бюджета.

День пожилых людей в Казахстане отмечают 1 октября.

В Астане 23 сентября прошла конференция ветеранов района "Сарайшык".

