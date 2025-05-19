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Право

Министерству цифрового развития добавили несколько новых функций

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 09:18 Фото: freepik
Правительство РК постановлением от 14 мая 2025 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает Zakon.kz.

Перед ведомством поставлены две новые задачи:

  • осуществление стратегических, регулятивных, реализационных и контрольных функций в области почты в пределах своей компетенции;
  • формирование государственной политики в области почтовой связи на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством РК в соответствии с законодательством РК.

Министерство будет выполнять следующие новые функции:

  • определение порядка обеспечения на безвозмездной основе операторами связи применения средств защиты информации на линиях и каналах связи, не входящих в единую транспортную среду государственных органов и осуществляющих передачу информации с использованием радиоэлектронных средств, при оказании услуг связи государственным органам;
  • определение порядка перевозки почтовых отправлений внутренним водным транспортом;
  • определение порядка объявления отправителем стоимости почтовых отправлений (кроме почтовой карточки) при их подаче путем представления подтверждающих документов;
  • определение порядка извещения о мере государственной поддержки физических лиц, учета или получения такой меры, осуществляемых посредством объекта информатизации «Социальный кошелек», и получения меры государственной поддержки физических лиц посредством иных объектов информатизации;
  • разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области образования минимальных требований к компьютерному и интерактивному оборудованию для государственных организаций образования, реализующих образовательные программы начального, основного среднего и общего среднего, специального, технического и профессионального образования;
  • согласование правил установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан на территории города Туркестана при наличии согласия собственников.

Кроме того, уточняется, что МЦРИАП теперь будет регулировать цены (тарифы) на предоставление линий и каналов связи, каналов в кабельной канализации и площадей, необходимых для размещения технических средств для нужд уполномоченных государственных органов, Службы государственной охраны (за исключением нужд президентской связи), органов военного управления, национальной безопасности и внутренних дел РК, а также оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», в порядке, определяемом правительством РК.

Постановление введено в действие с 16 мая 2025 года.

Мы сообщали, что Министерство промышленности и строительства получило новые полномочия.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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