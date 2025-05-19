Министерству цифрового развития добавили несколько новых функций
Перед ведомством поставлены две новые задачи:
- осуществление стратегических, регулятивных, реализационных и контрольных функций в области почты в пределах своей компетенции;
- формирование государственной политики в области почтовой связи на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством РК в соответствии с законодательством РК.
Министерство будет выполнять следующие новые функции:
- определение порядка обеспечения на безвозмездной основе операторами связи применения средств защиты информации на линиях и каналах связи, не входящих в единую транспортную среду государственных органов и осуществляющих передачу информации с использованием радиоэлектронных средств, при оказании услуг связи государственным органам;
- определение порядка перевозки почтовых отправлений внутренним водным транспортом;
- определение порядка объявления отправителем стоимости почтовых отправлений (кроме почтовой карточки) при их подаче путем представления подтверждающих документов;
- определение порядка извещения о мере государственной поддержки физических лиц, учета или получения такой меры, осуществляемых посредством объекта информатизации «Социальный кошелек», и получения меры государственной поддержки физических лиц посредством иных объектов информатизации;
- разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области образования минимальных требований к компьютерному и интерактивному оборудованию для государственных организаций образования, реализующих образовательные программы начального, основного среднего и общего среднего, специального, технического и профессионального образования;
- согласование правил установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан на территории города Туркестана при наличии согласия собственников.
Кроме того, уточняется, что МЦРИАП теперь будет регулировать цены (тарифы) на предоставление линий и каналов связи, каналов в кабельной канализации и площадей, необходимых для размещения технических средств для нужд уполномоченных государственных органов, Службы государственной охраны (за исключением нужд президентской связи), органов военного управления, национальной безопасности и внутренних дел РК, а также оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», в порядке, определяемом правительством РК.
Постановление введено в действие с 16 мая 2025 года.
Мы сообщали, что Министерство промышленности и строительства получило новые полномочия.