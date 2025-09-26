#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Общество

Действуют от номера 1414: к казахстанцам обратились с предостережением

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 11:58 Фото: pexels
Электронное правительство Egov.kz 26 сентября 2025 года обратилось к казахстанцам с предупреждением о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

В распространенной информации говорится, что в последнее время участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками почты, банков, операторов связи, госорганов, техподдержки или курьерских служб и действуют от имени официального номера 1414.

"Они стремятся получить ваши личные данные и доступ к вашему телефону... Злоумышленники могут позвонить через WhatsApp или на номер... Они просят сообщить код из SМS, ссылаясь на "проверку", "решение проблемы", "передать доставку", – предупреждают казахстанцев.

Что важно знать:

  • Код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи нельзя передавать третьим лицам;
  • Не переходите по подозрительным ссылкам;
  • Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев;
  • Если сомневаетесь – перезвоните в колл-центр 1414.

Полезные контакты:

  • 1414 – колл-центр
  • 102 – сообщить о мошенничестве в полицию
"Важно: мы не используем бизнес-аккаунты и не рассылаем сообщения пользователям в мессенджерах (WhatsApp, Signal, Viber и так далее)", – отметили в Egov.kz.

25 сентября в полиции рассказали, как казахстанец лишился более 2 миллионов тенге после сообщения с номера 1414.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Самый неожиданный тандем": Алсу удивила поклонников
11:03, Сегодня
"Самый неожиданный тандем": Алсу удивила поклонников
Казахстанцы массово "паникуют" в соцсетях из-за воздуха в Боровом
10:39, Сегодня
Казахстанцы массово "паникуют" в соцсетях из-за воздуха в Боровом
В жизни Яны Рудковской и Евгения Плющенко произошло радостное событие
01:37, 26 сентября 2025
В жизни Яны Рудковской и Евгения Плющенко произошло радостное событие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: