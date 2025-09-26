Действуют от номера 1414: к казахстанцам обратились с предостережением

Электронное правительство Egov.kz 26 сентября 2025 года обратилось к казахстанцам с предупреждением о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

В распространенной информации говорится, что в последнее время участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками почты, банков, операторов связи, госорганов, техподдержки или курьерских служб и действуют от имени официального номера 1414.

"Они стремятся получить ваши личные данные и доступ к вашему телефону... Злоумышленники могут позвонить через WhatsApp или на номер... Они просят сообщить код из SМS, ссылаясь на "проверку", "решение проблемы", "передать доставку", – предупреждают казахстанцев.

Что важно знать:

Код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи нельзя передавать третьим лицам;

Не переходите по подозрительным ссылкам;

Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев;

Если сомневаетесь – перезвоните в колл-центр 1414.

Полезные контакты:

1414 – колл-центр

102 – сообщить о мошенничестве в полицию

"Важно: мы не используем бизнес-аккаунты и не рассылаем сообщения пользователям в мессенджерах (WhatsApp, Signal, Viber и так далее)", – отметили в Egov.kz.

25 сентября в полиции рассказали, как казахстанец лишился более 2 миллионов тенге после сообщения с номера 1414.