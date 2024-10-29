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Используют номер 1414: казахстанцев предупредили о новых мошенничествах

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 11:57 Фото: freepik
Полиция предупредила казахстанцев о том, что мошенники стали использовать в своих махинациях сервисы электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

29 октября 2024 года Департамент полиции Абайской области сообщил о новых схемах интернет-мошенничеств, связанных с использованием портала еGov и сервиса 1414.

Мошенничества от имени егов и с номера 1414, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 11:57

Фото: ДП Абайской области

"В последнее время участились случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками госорганов, отправляют гражданам сообщения от имени службы 1414. Они утверждают, что необходимо предоставить личные данные, подтвердить операции или оплатить несуществующие штрафы и услуги. Будьте осторожны! Настоящие госорганы никогда не запрашивают ваши персональные данные или пароли через звонки или сообщения", – обратились в полиции.

Казахстанцам рекомендуют при получении подозрительных сообщений не переходить по ссылкам и не сообщать данные.

"Для проверки обращайтесь на eGov или звоните на 1414. Ваша безопасность в интернете – в ваших руках", – заключили в полиции.

Ранее казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества, где используется человеческое любопытство. Вам могут прислать сообщение с текстом: "Посмотри на фото, это не ты?" или что-то похожее, добавив ссылку на файл или приложение (.apk). В итоге вы открываете файл, который оказывается специально подготовленным для кражи ваших данных и денег.

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