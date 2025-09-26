Ужесточат ли требования к кафе после пожаров в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек сегодня, 26 сентября 2025 года, в кулуарах Мажилиса прокомментировал недавний пожар в кафе, расположенном в одном из жилых домов столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не будут ли ужесточены требования к кафе, расположенным на первых этажах жилых домов. Поводом для вопроса стало то, что это не первый случай пожара, и подобные инциденты в последнее время участились.

"Усложнять жизнь бизнеса, это неправильно. Это такие же граждане, как вы, они создают рабочие места, платят налоги. Также за счет этих налогов те же самые коммунальные услуги и так далее, полиция работает. Действительно, этот момент был, конкретно если вы говорите о кафе, которое загорелось по Акмешит. Сегодня восстановительные работы начаты. Все жители этих квартир размещены или в гостиницах или у своих родственников", – дополнил аким.

Он отметил, что планируется завершить ремонтные работы в самое короткое время, а компания, которая управляла этим кафе, полностью несет расходы по восстановлению.

18 сентября поступил вызов о возгорании в кафе KaRima, расположенного на первом этаже 8-этажного ЖК по ул. Достык, 12/1. Акиматом совместно с ДЧС и ДП города на месте оперативно был создан штаб. Благодаря слаженным действиям ДЧС и ДП пожар был оперативно ликвидирован.