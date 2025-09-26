"Жалоб нет": Касымбек о переходе на новый график в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек сегодня, 26 сентября 2025 года, в кулуарах Мажилиса прокомментировал переход на новый график работы ряда государственных служб в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, какие изменение произошли в связи с изменением графика в Астане. Касымбек подчеркнул, что переходить на новый график государственные органы будут еще в течение месяца.

"Через месяц я вам дам подробную информацию, по какой улице какой трафик сейчас существует, какой был месяц назад и так далее. Этот процесс только начался. Сейчас я знаю, что, по-моему, шесть или семь государственных органов уже перешло. Этот процесс идет. Всем дано время, поэтому процесс нормально идет", – озвучил аким.

Журналисты также поинтересовались, как в условиях нового графика справляются родители, которым необходимо по утрам отвозить детей в детский сад, который работает с 08:00, а затем успевать на работу.

"Вот, например, в акимате рабочий день официально начинается с 07:30. В каждом подразделении есть люди, которые отвозят в школу и садик детей. У них есть возможность гибкого графика. Все равно, например, в 08:00 начинается работа детского сада. Все равно детей же вы отводите в 07:30, 07:45, да? Поэтому каких-то жестких требований в этом плане нет. Этих людей не так много. Поэтому нормально работа идет. Никаких обид, например, в акимате или каких-то непониманий нет. Все работаем. Кто-то на 15 минут позже приходит, кто-то раньше приходит. Мы понимаем ситуацию конкретно каждого человека и даем возможность гибко работать. Никаких жалоб от них нет", – озвучил Касымбек.

C 15 сентября 2025 года в Астане столичные организации начали работать по новому графику. Такое решение было принято, чтобы разгрузить дороги в часы пик.