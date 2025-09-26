#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Общество

Как изменится ЕНТ в ближайщие годы

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 19:30 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек 26 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал, какой будет система единого национального тестирования (ЕНТ) в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Первым делом министр сказал, что хочет всех успокоить – в 2026 году никаких изменений не будет. А в будущем новый формат тестирования будет похож на SAT.

"Это слишком социальный и чувствительный вопрос, чтобы сразу менять. Что будет? Первое. Мы сейчас разрабатываем такой пятилетний план большой. То есть это долгосрочный поэтапный план. На первом этапе группа наших тестологов пройдет обучение всемирно известной компании ETS. Уже первый наш сотрудник там находится, в их кампусе в Принстоне. Это самая, еще раз подчеркиваю, сильная тестологическая компания в мире. Это разработчики SAT, TOEF, LGR и всех основных тестовых систем. 80 лет, 2500 докторов наук, которые только тестами занимаются", – озвучил он. 

По его словам, вторым этапом, когда будут обучены тестологи, с помощью компании ЕСТ будет разработана методология.

"Зачем нам нужна эта методология? Многие зарубежные международные вузы, которые открываются в Казахстане, не принимают его как международно авторизированный, сертифицированный тест. И с нашим ЕНТ, к которому готовятся наши студенты, получают его, поступать за рубеж не выйдет, так как он не признается. Мы хотим прийти к такой модели, чтобы ЕНТ превратилось в международный так называемый placement test, то есть тест для поступления в ведущие зарубежные университеты", – дополнил Саясат Нурбек. 

По его мнению, это решит сразу две проблемы.

"Первая проблема – качество, о котором все время мы говорим, выслушиваем огромное количество критики, то есть методологически это будет именно закреплено с компанией ЕНТС. Вторая еще критика прозвучала, что вот опять-таки иностранцы модели. Разрабатывать будут тестологи местные, которые прошли обучение, сертифицировались в компании ЕТС, и методологически это будет единая и авторизированная методология. И вторую проблему, которую мы решаем, это то, что наш ЕНТ превращается в международный тест. И если все мы правильно сделаем, выпускники наши с получением сертификата ЕНТ смогут поступать в любой университет мира", – озвучил министр. 

Он рассказал, что будет изменена именно методология оценивания тестируемых, потому что уже в мире перешли на новые стандарты, очень сильно все развивается.

"То есть эта стандартная методология наша просто через так называемый multiple choice, вопросы-ответы. Нас критикуют, почему наши студенты просто зазубривают ответы. Уже очень сильно ушла вперед сама наука, тестология. Оцениваются не только знания, но и психологические особенности студентов, оценивается их способность обучаться критическому мышлению, способность к адаптации, потому что сейчас рынок труда новые условия ставит, поэтому само содержание ЕНТ будет достаточно серьезно переработано", – дополнил он. 

Ранее президент Казахстана провел встречу с президентом по глобальным вопросам Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, принял президента и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амита Севака. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В университетах РК планируют обучать преподавателей выявлять риск суицидов у студентов
19:51, Сегодня
В университетах РК планируют обучать преподавателей выявлять риск суицидов у студентов
Сертификаты приравняли к дипломам: признают ли курсы блогеров в Казахстане
19:41, Сегодня
Сертификаты приравняли к дипломам: признают ли курсы блогеров в Казахстане
Работников газоблочного завода наградили в Астане
17:57, Сегодня
Работников газоблочного завода наградили в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: