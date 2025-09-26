Как изменится ЕНТ в ближайщие годы

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек 26 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал, какой будет система единого национального тестирования (ЕНТ) в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Первым делом министр сказал, что хочет всех успокоить – в 2026 году никаких изменений не будет. А в будущем новый формат тестирования будет похож на SAT.

"Это слишком социальный и чувствительный вопрос, чтобы сразу менять. Что будет? Первое. Мы сейчас разрабатываем такой пятилетний план большой. То есть это долгосрочный поэтапный план. На первом этапе группа наших тестологов пройдет обучение всемирно известной компании ETS. Уже первый наш сотрудник там находится, в их кампусе в Принстоне. Это самая, еще раз подчеркиваю, сильная тестологическая компания в мире. Это разработчики SAT, TOEF, LGR и всех основных тестовых систем. 80 лет, 2500 докторов наук, которые только тестами занимаются", – озвучил он.

По его словам, вторым этапом, когда будут обучены тестологи, с помощью компании ЕСТ будет разработана методология.

"Зачем нам нужна эта методология? Многие зарубежные международные вузы, которые открываются в Казахстане, не принимают его как международно авторизированный, сертифицированный тест. И с нашим ЕНТ, к которому готовятся наши студенты, получают его, поступать за рубеж не выйдет, так как он не признается. Мы хотим прийти к такой модели, чтобы ЕНТ превратилось в международный так называемый placement test, то есть тест для поступления в ведущие зарубежные университеты", – дополнил Саясат Нурбек.

По его мнению, это решит сразу две проблемы.

"Первая проблема – качество, о котором все время мы говорим, выслушиваем огромное количество критики, то есть методологически это будет именно закреплено с компанией ЕНТС. Вторая еще критика прозвучала, что вот опять-таки иностранцы модели. Разрабатывать будут тестологи местные, которые прошли обучение, сертифицировались в компании ЕТС, и методологически это будет единая и авторизированная методология. И вторую проблему, которую мы решаем, это то, что наш ЕНТ превращается в международный тест. И если все мы правильно сделаем, выпускники наши с получением сертификата ЕНТ смогут поступать в любой университет мира", – озвучил министр.

Он рассказал, что будет изменена именно методология оценивания тестируемых, потому что уже в мире перешли на новые стандарты, очень сильно все развивается.

"То есть эта стандартная методология наша просто через так называемый multiple choice, вопросы-ответы. Нас критикуют, почему наши студенты просто зазубривают ответы. Уже очень сильно ушла вперед сама наука, тестология. Оцениваются не только знания, но и психологические особенности студентов, оценивается их способность обучаться критическому мышлению, способность к адаптации, потому что сейчас рынок труда новые условия ставит, поэтому само содержание ЕНТ будет достаточно серьезно переработано", – дополнил он.

Ранее президент Казахстана провел встречу с президентом по глобальным вопросам Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, принял президента и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амита Севака.