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Почему изменились правила проведения ЕНТ, рассказал министр

Почему изменились правила проведения ЕНТ, рассказал министр, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 13:08 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек объяснил, почему решили изменить правила проведения Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Миннауки отметил, что принципиально правила не меняли. Единственное – было принято решение перераспределить нагрузку на профильные предметы.

"Если раньше 125, 140 баллов равномерно распределялись, то теперь больший балл абитуриент будет получать за профильный предмет, чтобы он больше фокусировался на профильную подготовку", – объяснил Саясат Нурбек.

Он напомнил, что в этом году казахстанские абитуриенты могут сдать ЕНТ в пять этапов. Одно из платных тестирований уже прошло в январе, сейчас выпускники сдают мартовское тестирование.

"Два основных ЕНТ пройдут с мая по июль, причем из двух этапов ребенок сможет подавать на грант самый высший балл. Еще есть пятый этап – августовский. Это для тех, кто на платное обучение поступает, либо не успел, либо ждет результатов международных университетов. Это как последний шанс", – рассказал Саясат Нурбек.

По словам министра, это позволило избежать больших скандалов и снизить количество суицидов среди выпускников школ.

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Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили правила проведения ЕНТ. Подробнее по ссылке.

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Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Казахстан
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