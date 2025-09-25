В Астане построят крупный зерноперерабатывающий завод

Сегодня в Астане начали строительство интегрированного агропромышленного комплекса по глубокой переработке зерновых и зернобобовых культур, передает корреспондент Zakon.kz.

В церемонии закладки капсулы и старта строительства в Казахстане интегрированного агропромышленного комплекса по глубокой переработке зерновых и зернобобовых культур принял участие заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин.

Также на мероприятии присутствовали министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, аким Астаны Женис Касымбек, заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров, вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеканулы и многие другие.

Проект реализуется компанией Kazak Protein, созданной турецким холдингом Tiryaki Agro Holding совместно с казахстанскими компаниями ТОО "Зерновой консорциум Казахстана" и ТОО "ADOtex". Общий объем инвестиций составляет 320 миллионов долларов США, будет создано порядка 400 новых рабочих мест. Завершение двух этапов строительства запланировано на 2028 год.

Агропромышленный комплекс будет состоять из двух этапов: первая – по глубокой переработке пшеницы – завершится в 2027 году, вторая – по глубокой переработке бобовых – в 2028 году. Производственная мощность составит 250 тысяч тонн пшеницы и 80 тысяч тонн бобовых в год.

В результате переработки будут выпускаться глютен, крахмал, лизин, комбикорма, растительные протеиновые изоляты и другая продукция с высокой добавленной стоимостью. Готовая продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт в Северную Америку, СНГ, Европу и страны Юго-Восточной Азии.

"Запуск строительства данного агропромышленного комплекса – важный шаг не только для Казахстана, но и для всей мировой аграрной отрасли. Наша цель – переосмыслить цепочки добавленной стоимости в сельском хозяйстве с помощью инноваций и устойчивого развития, создав в Казахстане современное производство высокомаржинальной продукции, востребованной как внутри страны, так и за ее пределами. Этот проект позволит диверсифицировать экспорт Казахстана, вывести переработку зерновых и бобовых на новый уровень и открыть новые рынки для казахстанских фермеров, обеспечив устойчивый спрос на их продукцию. Для нас большая честь реализовывать этот проект в тесном сотрудничестве с правительством Казахстана, в соответствии с устремлениями этой уважаемой страны", – сказал председатель Совета директоров Tiryaki Agro Holding Сулейман Тирьякиоглу.

Церемония старта строительства ознаменовала переход проекта в практическую фазу.

