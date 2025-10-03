Как сохранить тепло в квартире зимой

Даже с началом отопительного сезона остается вопрос, как удержать в жилище побольше тепла. Ответ на него дали специалисты, сообщает Zakon.kz.

Как отметили эксперты, источником холода могут быть даже самые современные пластиковые окна – в том случае, если резиновые уплотнители растянулись от времени. Конечно, уладить эту проблему легко. Достаточно попросту заменить прокладки и проверить работоспособность оконной фурнитуры.

"Еще один важный этап – обеспечить свободную циркуляцию теплого воздуха от радиаторов. Убедитесь, что поток ничего не блокирует. Например, плотные шторы до пола или декоративные экраны на батареях могут стать серьезным препятствием, мешая теплу равномерно распространяться по помещению. На время отопительного сезона шторы лучше отодвинуть или укоротить, а экраны убрать", – советуют в материале LIVE DV.

В завершение следует проверить входную дверь на наличие сквозняков и вентиляционные решетки на отсутствие препятствий для нормальной циркуляции воздуха. Последнее крайне важно для поддержания здорового микроклимата в герметично закрытой квартире.

Помимо заботы и "погоде в доме", необходимо позаботиться и о собственном здоровье, ведь мы имеем дело с сезоном простуд. Врач дала пару полезных рекомендаций.