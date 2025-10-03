#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Советы

Как сохранить тепло в квартире зимой

Отопление, холода, советы , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 18:40 Фото: pixabay
Даже с началом отопительного сезона остается вопрос, как удержать в жилище побольше тепла. Ответ на него дали специалисты, сообщает Zakon.kz.

Как отметили эксперты, источником холода могут быть даже самые современные пластиковые окна – в том случае, если резиновые уплотнители растянулись от времени. Конечно, уладить эту проблему легко. Достаточно попросту заменить прокладки и проверить работоспособность оконной фурнитуры.

"Еще один важный этап – обеспечить свободную циркуляцию теплого воздуха от радиаторов. Убедитесь, что поток ничего не блокирует. Например, плотные шторы до пола или декоративные экраны на батареях могут стать серьезным препятствием, мешая теплу равномерно распространяться по помещению. На время отопительного сезона шторы лучше отодвинуть или укоротить, а экраны убрать", – советуют в материале LIVE DV.

В завершение следует проверить входную дверь на наличие сквозняков и вентиляционные решетки на отсутствие препятствий для нормальной циркуляции воздуха. Последнее крайне важно для поддержания здорового микроклимата в герметично закрытой квартире.

Помимо заботы и "погоде в доме", необходимо позаботиться и о собственном здоровье, ведь мы имеем дело с сезоном простуд. Врач дала пару полезных рекомендаций.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Как распознать первые признаки простуды
17:04, Сегодня
Как распознать первые признаки простуды
Интересные факты о волосах и как сократить их выпадение сообщила врач
14:04, 02 октября 2025
Интересные факты о волосах и как сократить их выпадение сообщила врач
Укол на опережение: в Казахстане стартовала сезонная вакцинация
17:14, 01 октября 2025
Укол на опережение: в Казахстане стартовала сезонная вакцинация
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: