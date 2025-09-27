Работников и ветеранов коммунальных предприятий поздравили с Днем труда в Астане

В Астане 27 сентября 2025 года в рамках празднования Дня труда сотрудникам коммунальной сферы и ветеранам отрасли вручили благодарности за их многолетний добросовестный труд, передает корреспондент Zakon.kz.

День труда - один из самых значимых и уважаемых праздников в Казахстане. В его преддверии во всех уголках нашей страны звучат слова благодарности в адрес тех, кто своим честным, самоотверженным и ежедневным трудом вносит неоценимый вклад в развитие общества, экономики и благополучие нации.

В честь этого дня по всей стране проходят торжественные мероприятия, чествования лучших работников различных отраслей, тематические выставки, концерты и встречи трудовых коллективов. Не осталась в стороне и столица.

Сегодня в столичном районе Байқоныр в рамках "Года рабочих профессий" на территории нового сквера "Коммунальных работников" состоялось торжественное мероприятие - вручение благодарственных писем сотрудникам коммунальной сферы и ветеранам отрасли за их многолетний добросовестный труд.

"Мы празднуем День труда. В этот день мы чествуем тех, кто своим трудом развивает наш город, делает его лучше, красивее и чище. Мы хотим поблагодарить их за эту работу. Ведь реализуемые сегодня грандиозные проекты, красивые здания и цветующие парки и улицы - это результат их труда", – заместитель акима района "Байконыр" г. Астана Азамат Малбаев.

Позже он вручил благодарственные письма работникам коммунальных предприятий Астаны.

Среди почетных гостей и награждаемых Аманжол Чиканаев – профессор Международной академии архитектуры, член Архитектурного совета при Президенте РК, Научно-исследовательский проектный институт "Астанагенплан". Он также член Государственной Комиссии РК по памятникам и монументам, член творческого Союза архитекторов РК, член Союза градостроителей и Союза дизайнеров РК.



Автор 5 книг и более 100 публикаций, посвященных проблемам архитектуры, градостроительства и дизайна. Аманжол Чиканаев в соавторстве с архитекторами Арапбаем и Байгутты Тортаевыми разработал проекты зданий Верховного Суда РК, здания Правительства и вантового моста через реку Есиль. Он автор первого герба Астаны и эмблемы Евразийского Национального Университета.

"Поздравляю вас с Днем труда, поздравляю тех, кто внес активный вклад в строительство новой столицы нашей Родины, укреплении независимости и богатства нашей республики", – отметил он.

Аманжол Чиканаев участвовал в строительстве Астаны и оказывал содействие Кисе Курокава – они вместе вырабатывали концепцию архитектурного развития столицы.

"Мы совместно разработали новую идеологию градостроительства в XXI веке. Наша столица строится по новым принципиальным идеологическим основам градостроительства. В ее основе лежит идея сохранения экологической среды, природы... Я ему говорил, что должен быть гармоничный симбиоз, то есть человек чем больше строит город, тем больше он должен вкладывать в возрождение природы. Речь идет об экологическом следе. Например, возьмем город Лондон. Экологический след, воздействие на экологию охватывает всю территорию Англии... Я ему тогда сказал: "Города в XXI веке не будет, если вокруг него не создадим зеленый пояс", – сказал он.

И сегодня, отметил он, что с тех пор вокруг Астаны по всему экологическому следу до Борового уже растет 100 тыс. гектаров леса. В то же время и в городе проводятся масштабные работы по озеленению.

Отметим, что в этот день также трудовые ветераны вместе с коммунальщиками посадили деревья в сквере, оставив символичный вклад в озеленение района.

Сквер коммунальщиков (Аллея коммунальных работников) расположен по адресу проспект Абая в районе Байконыр. Его торжественно открыли в 2025 году в рамках "Года рабочих профессий". Это не просто благоустроенное общественное пространство, а символ глубокого уважения и признательности тем, кто ежедневно заботится о чистоте, порядке и комфорте в Астане.

Аллея стала своеобразным памятником людям труда — дворникам, сантехникам, электрикам, озеленителям, работникам водоканала и другим специалистам, без чьих усилий невозможно представить функционирование современного города. Здесь все — от архитектурных решений до зеленых насаждений — символизирует бережное отношение к профессиям, которые долгое время оставались в тени, но на деле являются основой городской инфраструктуры.