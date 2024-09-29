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День труда празднуют в Казахстане в последнее воскресенье сентября

Население, общество, люди, парк, отдых, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 08:10 Фото: Zakon.kz
Сегодня в Казахстане отмечается День труда, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Служба центральных коммуникаций" при президенте страны – это праздник тех, кто продолжает славные трудовые традиции семейных династий и постоянно стремится к профессиональному росту. Празднование его в нашей стране началось еще в 2013 году.

"А год рабочих профессий, которым глава государства объявил 2025 год, будет содействовать укреплению ценностей трудолюбия и профессионализма", – говорится в поздравлении СЦК.
День труда, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 08:10

Фото: Zakon.kz

На днях стало известно, сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре этого года.

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