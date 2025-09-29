Названы топ-4 страны, из которых в Казахстан прибыли больше всего кандасов

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 29 сентября рассказали, что в 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 9586 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 157,6 тыс. этнических казахов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, прибывшие с начала года в Казахстан кандасы являются выходцами:

45,7% – из Узбекистана,

41,8% – из КНР,

4,6% – из Туркменистана,

2,7% – из Монголии,

2,6% – из России,

2,6% – из других стран.

По состоянию на 1 сентября 2025 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,7%, несовершеннолетние – 32,3% и пенсионеры – 9%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,4% имеют высшее образование, 29,7% – среднее специальное образование, 52,3% – общее среднее образование и 2,6% – не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы:

Акмолинская область,

Абайская область,

Костанайская область,

Павлодарская область,

Атырауская область,

Западно-Казахстанская область,

Восточно-Казахстанская область,

Северо-Казахстанская область.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2309 человек. По состоянию на 1 сентября 2025 года в регионы расселения переселено 1467 кандасов.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидий:

на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;

на наем жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 594 кандасам. В частности, 237 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья, или до 4,56 млн тенге на семью.

