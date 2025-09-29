Названы топ-4 страны, из которых в Казахстан прибыли больше всего кандасов
Согласно информации, прибывшие с начала года в Казахстан кандасы являются выходцами:
- 45,7% – из Узбекистана,
- 41,8% – из КНР,
- 4,6% – из Туркменистана,
- 2,7% – из Монголии,
- 2,6% – из России,
- 2,6% – из других стран.
По состоянию на 1 сентября 2025 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,7%, несовершеннолетние – 32,3% и пенсионеры – 9%.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,4% имеют высшее образование, 29,7% – среднее специальное образование, 52,3% – общее среднее образование и 2,6% – не имеют образования.
Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.
Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы:
- Акмолинская область,
- Абайская область,
- Костанайская область,
- Павлодарская область,
- Атырауская область,
- Западно-Казахстанская область,
- Восточно-Казахстанская область,
- Северо-Казахстанская область.
Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2309 человек. По состоянию на 1 сентября 2025 года в регионы расселения переселено 1467 кандасов.
Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидий:
- на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;
- на наем жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).
С начала года различные меры поддержки были оказаны 594 кандасам. В частности, 237 человек были трудоустроены на постоянную работу.
Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья, или до 4,56 млн тенге на семью.
О том, что нужно, чтобы получить статус кандаса в Казахстане, можете узнать подробнее здесь.