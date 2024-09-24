Топ-5 стран, из которых в Казахстан возвращаются кандасы

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 24 сентября, рассказали, что в 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 12 325 этнических казахов, сообщает Zakon.kz.

Всего, по данным ведомства, с 1991 года в республику вернулись 1 млн 140,7 тыс. этнических казахов.

"45,6% кандасов, прибывших в Казахстан с начала текущего года, являются выходцами из КНР, 39,2% – из Узбекистана, 5,5% – из Туркменистана, 5,4% – из Монголии, 3,1% – из России и 1,2% – из других стран", – перечислили в МТСЗН РК.

На 1 сентября число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,2%, несовершеннолетних – 32,4% и пенсионеров – 9,4%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,8% имеют высшее образование, 24,2% – среднее специальное образование, 54,4% – общее среднее образование и 3,6% – не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 3033 человека. По состоянию на 1 сентября в регионы расселения переселены 2127 кандасов.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии: на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;

на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тенге).

По данным Минтруда, с начала года различные меры поддержки были оказаны 1948 кандасам. В частности, 551 человек был трудоустроен на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.

"С 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу "одного окна" через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате принято 17 158 заявлений от этнических казахов", – напомнили в МТСЗН.

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По состоянию на 1 августа 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 10 134 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 138,5 тыс. этнических казахов.