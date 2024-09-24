Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Топ-5 стран, из которых в Казахстан возвращаются кандасы

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 10:03 Фото: unsplash
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 24 сентября, рассказали, что в 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 12 325 этнических казахов, сообщает Zakon.kz.

Всего, по данным ведомства, с 1991 года в республику вернулись 1 млн 140,7 тыс. этнических казахов.

"45,6% кандасов, прибывших в Казахстан с начала текущего года, являются выходцами из КНР, 39,2% – из Узбекистана, 5,5% – из Туркменистана, 5,4% – из Монголии, 3,1% – из России и 1,2% – из других стран", – перечислили в МТСЗН РК.

На 1 сентября число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,2%, несовершеннолетних – 32,4% и пенсионеров – 9,4%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,8% имеют высшее образование, 24,2% – среднее специальное образование, 54,4% – общее среднее образование и 3,6% – не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 3033 человека. По состоянию на 1 сентября в регионы расселения переселены 2127 кандасов.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:

  • на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;
  • на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тенге).

По данным Минтруда, с начала года различные меры поддержки были оказаны 1948 кандасам. В частности, 551 человек был трудоустроен на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.

"С 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу "одного окна" через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате принято 17 158 заявлений от этнических казахов", – напомнили в МТСЗН.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 10:03
Что изменилось в правилах присвоения статуса кандаса
, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 10:03

По состоянию на 1 августа 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 10 134 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 138,5 тыс. этнических казахов.

Читайте также

Выявили полицейские Туркестанской области
В Туркестанской области полицейские за два дня выявили более 400 правонарушений
Динара Халдарова
МТСЗН РК Казахстан 2024 год Кандасы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Разгром могилы Александра Маслякова: стали известны новые подробности
Разгром могилы Александра Маслякова: стали известны новые подробности
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Казахстанцам напомнили важную деталь про депозиты, открытые онлайн
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: