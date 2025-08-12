Что нужно, чтобы получить статус кандаса в Казахстане
Кандас – этнические казахи и члены их семей казахской национальности, которые ранее не состояли в гражданстве РК, прибывшие в Казахстан с целью постоянного проживания.
Этнический казах – иностранец или лицо без гражданства казахской национальности.
Подать заявление на присвоение/продление статуса кандаса можно через:
- ЦОН;
- портал migration.gov.kz;
- портал электронного правительства.
Перечень документов в ЦОН для подачи заявления на присвоение статуса кандаса:
- заявление;
- автобиография (в произвольной форме);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (при наличии), подтверждающие национальность, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский языки;
- копии других документов в зависимости от цели переезда (документы, подтверждающие родственную связь, трудовой договор, справка с места обучения).
Срок рассмотрения заявления на присвоение статуса занимает 30 рабочих дней.
В случае положительного результата этническим казахам и членам их семей выдается удостоверение кандаса.
Также стоит уточнить, что срок удостоверения кандаса составляет 1 год.
Как продлить срок ранее присвоенного статуса
"Заявку на продление ранее присвоенного статуса кандаса можно подать в местный исполнительный орган либо в Госкорпорацию. Для этого необходимо к самой заявке прикрепить копию ранее выданного удостоверения кандаса".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Срок оказания государственной услуги по продлению статуса кандаса – 5 рабочих дней.
Продлить статус кандаса можно только один раз на срок не более 6 месяцев. Стоит отметить, что день приема документов не входит в срок оказания государственной услуги.
Государственная услуга оказывается бесплатно.
12 мая 2025 года стало известно, что в Казахстане планируют пересмотреть порядок присвоения статуса кандаса.