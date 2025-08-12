Что нужно, чтобы получить статус кандаса в Казахстане

Сегодня, 12 августа 2025 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали о том, как подать заявление на присвоение статуса кандаса и какие документы для этого нужны, сообщает Zakon.kz.

Кандас – этнические казахи и члены их семей казахской национальности, которые ранее не состояли в гражданстве РК, прибывшие в Казахстан с целью постоянного проживания. Этнический казах – иностранец или лицо без гражданства казахской национальности.

Подать заявление на присвоение/продление статуса кандаса можно через:

ЦОН;

портал migration.gov.kz;

портал электронного правительства.

Перечень документов в ЦОН для подачи заявления на присвоение статуса кандаса:

заявление;

автобиография (в произвольной форме);

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (при наличии), подтверждающие национальность, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский языки;

копии других документов в зависимости от цели переезда (документы, подтверждающие родственную связь, трудовой договор, справка с места обучения).

Срок рассмотрения заявления на присвоение статуса занимает 30 рабочих дней.

В случае положительного результата этническим казахам и членам их семей выдается удостоверение кандаса.

Также стоит уточнить, что срок удостоверения кандаса составляет 1 год.

Как продлить срок ранее присвоенного статуса

"Заявку на продление ранее присвоенного статуса кандаса можно подать в местный исполнительный орган либо в Госкорпорацию. Для этого необходимо к самой заявке прикрепить копию ранее выданного удостоверения кандаса". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Срок оказания государственной услуги по продлению статуса кандаса – 5 рабочих дней.

Продлить статус кандаса можно только один раз на срок не более 6 месяцев. Стоит отметить, что день приема документов не входит в срок оказания государственной услуги.

Государственная услуга оказывается бесплатно.

12 мая 2025 года стало известно, что в Казахстане планируют пересмотреть порядок присвоения статуса кандаса.