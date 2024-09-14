В Алматы временно перекроют участок улицы Кабдолова

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Кабдолова вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, с 23.00 14 сентября до 11.00 16 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Саина до улицы Утеген батыра. Объезд будет обеспечен по улицам Жумабаева и Толе би.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.





Фото: акимат Алматы

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