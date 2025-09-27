Жителям Алматы сообщили хорошую новость

В Алматы построят два новых автобусных парка и газонаполнительные станции. Об этом стало известно во время совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Аким Дархан Сатыбалды отметил, что в настоящее время в Алматы инфраструктура для заправки и обслуживания автобусов не соответствует количеству подвижного состава.

Поэтому определены земельные участки и частные инвесторы для возведения двух автобусных парков вместимостью 300 автобусов каждый, с АГНКС.

Один из них разместят в районе Кульджинского тракта, второй – севернее ул. Монке би.

Завершение строительства обоих объектов запланировано на март 2026 года.

