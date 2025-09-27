#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
События

Жителям Алматы сообщили хорошую новость

автобусы, парк, строительство, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 14:19 Фото: gov.kz
В Алматы построят два новых автобусных парка и газонаполнительные станции. Об этом стало известно во время совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Аким Дархан Сатыбалды отметил, что в настоящее время в Алматы инфраструктура для заправки и обслуживания автобусов не соответствует количеству подвижного состава.

Поэтому определены земельные участки и частные инвесторы для возведения двух автобусных парков вместимостью 300 автобусов каждый, с АГНКС.

Один из них разместят в районе Кульджинского тракта, второй – севернее ул. Монке би.

Завершение строительства обоих объектов запланировано на март 2026 года.

Ранее мы сообщали, что в Алматы с 17 сентября 2025 года маршруты №21 и №111 объединены в один – №111.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Грузовик врезался в АЗС в Костанайской области
13:57, Сегодня
Грузовик врезался в АЗС в Костанайской области
Почему нельзя отсыпаться в выходные
13:53, Сегодня
Почему нельзя отсыпаться в выходные
91-летний Владимир Познер стал звездой Instagram Динары Сатжан
11:39, Сегодня
91-летний Владимир Познер стал звездой Instagram Динары Сатжан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: