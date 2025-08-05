Какие рынки могут закрыть в Казахстане с 2026 года

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 5 августа 2025 года рассказал о планах по модернизации рынков в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МТИ отметил, что по рынкам необходимо провести работы по модернизации, чтобы "в таких местах торговли не было стихийности, чтобы они не стали местом сосредоточения теневой экономики".

"Программа модернизации принята, до конца 2026 года у нас есть дорожная карта – конкретные объекты и какие меры по ним должны были быть приняты. К 2026 году те рынки, которые не модернизировались, при этом находятся в этой карте, функционировать не будут", – подчеркнул Арман Шаккалиев.

25 февраля 2025 года председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков сообщил, что на сегодня из 644 рынков в Казахстане модернизированы 156. На 2025 год запланирована модернизация 100 рынков, в том числе семи в Астане и 10 в Алматы.