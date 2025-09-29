Автомобильная компания поздравила новоиспеченных мам с Днем машиностроителя

Профессиональный праздник машиностроителей в Казахстане, который отмечается в последнее воскресенье сентября, в этом году вышел за рамки традиционных награждений и официальных мероприятий.

В Костанае крупнейшая автомобильная компания страны Allur поздравила семьи, ставшие родителями в этот день. Каждой из них вручили фирменные наборы с игрушками и первым нарядом для малыша.

Фото: Allur

Этот шаг стал знаком внимания и заботы, а также символичным напоминанием о машиностроительной идентичности региона. Сегодня в Костанае работают три крупных машиностроительных предприятия, а история города неразрывно связана с промышленностью с момента открытия первого дизельного завода.

"В этом году в профессиональный праздник мы хотели поздравить не только коллег по цеху, но и потенциальных будущих машиностроителей. В городе, где расположен наш завод, каждый человек вносит вклад в общее дело: учителя, обучающие детей наших сотрудников, врачи, заботящиеся об их здоровье, близкие и друзья, которые поддерживают машиностроителей. Все это – часть большого механизма, который двигает отрасль вперед", – отметил исполнительный директор завода Allur Аргулан Майконов.

Фото: Allur

Инициатива Allur органично продолжает стратегию компании по развитию инженерных и технических профессий в стране. Работа ведется последовательно и охватывает все поколения: в рамках проекта "Allur Myn Bala" школьники знакомятся с основами инженерии и робототехники для прохождения дальнейшей профориентации. Для студентов действуют программы оплачиваемых стажировок на предприятии. Параллельно компания развивает корпоративный университет Allur University и открывает лаборатории для практических занятий будущих инженеров.

Фото: Allur

Таким образом, Allur строит целостную систему преемственности: от первых шагов ребенка – к осознанному выбору профессии инженера, от первых учебных проектов по робототехнике – к работе на крупнейшем машиностроительном предприятии страны.