Инсульт молодеет: в Кокшетау усиливают качество неврологической помощи

Около 40 тысяч человек заболевают инсультом в Казахстане каждый год. А в Кокшетау сосудистые заболевания головного мозга диагностируют почти у каждого четвертого пациента. О том, как совершенствуется качество неврологической помощи в областном центре, в материале Zakon.kz.

Неврологическим отделением кокшетауской городской больницы руководит Айгуль Шайкенова. Ее путь в медицину начался еще в школьные годы, когда будущая врач впервые ощутила желание помогать людям. В 1990 году она поступила в медколледж при Целиноградском государственном медицинском университете, затем продолжила обучение в медицинской академии Астаны. Интернатуру проходила в Зерендинской районной больнице, где получила первые практические навыки. Работала терапевтом, затем психиатром-наркологом, а с 2001 года связала свою карьеру с неврологическим отделением Кокшетау, в котором трудится и по сей день.

"Сейчас помощь оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы ОСМС. Это позволяет повысить качество и обеспечить доступность лечения", – отмечает Айгуль Муратовна.

Ежегодно в отделении проходят лечение сотни пациентов. Наиболее часто встречающейся патологией остаются сосудистые заболевания головного мозга. Так, за прошлый год с диагнозом инсульт было госпитализировано 505 пациентов.

"Сегодня инсульт все чаще поражает людей молодого возраста. Причинами становятся ускоренный ритм жизни, стресс, неправильное питание и недостаток физической активности", – подчеркнула врач.

Фото: из личного архива Айгуль Шайкеновой

По словам Шайкеновой, крайне важно вовремя распознать первые признаки инсульта. Нарушение речи, слабость или онемение конечностей, заторможенность и изменения в поведении – тревожные сигналы. В таких случаях решающую роль играет время. Так называемое "терапевтическое окно" длится первые 4,5 часа.

"Если в этот период оказать медицинскую помощь, вероятность восстановления значительно выше. В первые два часа примерно 25% пациентов полностью выздоравливают", – поясняет врач.

Сегодня в лечении инсульта применяются современные методы – тромболитическая терапия и механическое удаление тромба. Далее следует длительная реабилитация: лечебная физкультура, физиотерапия, транскраниальная магнитная стимуляция, ботулинотерапия. Немаловажную роль играют также логопедическая помощь и психологическая поддержка.

По мнению врача, ключевое значение имеет профилактика.

"Чтобы предотвратить инсульт, необходимо контролировать артериальное давление, отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя, правильно питаться, больше двигаться, следить за весом и достаточно высыпаться", – говорит Айгуль Шайкенова.

Она также делится рекомендациями по укреплению нервной системы.

"Для сохранения здоровья важно вести правильный образ жизни: вовремя отдыхать, придерживаться рационального питания, быть физически активным, уметь справляться со стрессами. Полезны медитация и хобби. Главное – находить силы в помощи другим людям", – отметила врач.