События

Полицейские из Талдыкоргана спасли мужчину из горящего дома

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 16:53 Фото: МВД РК
В Талдыкоргане полицейские прибыли на вызов о шуме, но вместо обычной проверки оказались на месте пожара, сообщает, сообщает Zakon.kz.

Когда сотрудники отдела общественной безопасности Темирлан Кажыханулы и Сейтберли Максат приехали на вызов в микрорайон Жастар, они увидели, что крыша одного из домов охвачена пламенем. Соседи сообщили, что внутри может быть человек.

"Не теряя ни секунды, Темирлан Кажыханулы бросился на крышу дома, рискуя собственной жизнью. Сквозь густой дым и пламя он заметил мужчину, поднял его на руки и выпрыгнул с крыши горящего дома", – говорится в сообщении МВД.

Благодаря его действиям мужчину удалось спасти. Сам полицейский получил легкое отравление угарным газом, но от госпитализации отказался. Причины пожара выясняются.

Ранее сообщалось, что в одном из общежитий Астаны загорелось потолочное перекрытие.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
